Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Queen of Chess» που προβάλεται εδω και μερικές ημέρες από την γνωστή πλατφόρμα, δεν είναι απλώς μια ωδή στη Γιούντιτ Πόλγκαρ, τη γυναίκα που έσπασε το ανδρικό κατεστημένο και ταπείνωσε τον Γκάρι Κασπάροφ στα 26 της. Αλλά μέσα από την πορεία, της «δολοφόνου του σκακιού» όπως της άρεσε να την αποκαλούν , η ταινία αναδεικνύει πώς η άρνησή της να αγωνιστεί σε «γυναικεία» πρωταθλήματα και η απόφασή της να κοιτάξει στα μάτια τους κορυφαίους άνδρες Grandmasters, έσπασε τον «πήχη» των προκαταλήψεων.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία της μέχρι το No. 8 της παγκόσμιας κατάταξης (η μόνη γυναίκα που μπήκε στο Top 10) και τη στιγμή που έγινε η νεότερη Grandmaster στην ιστορία στα 15 της, σπάζοντας το ρεκόρ του Μπόμπι Φίσερ. Όμως, πίσω από τα φώτα της παγκόσμιας παραγωγής, κρύβεται μια «ελληνική» λεπτομέρεια που ελάχιστοι γνωρίζουν και συνδέει τη σπουδαιότερη σκακίστρια όλων των εποχών με την ελληνική Βουλή. Η ιστορία μας πάει πίσω στο 1988, στην Ολυμπιάδα Σκακιού της Θεσσαλονίκης όπου σε εκείνη τη διοργάνωση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης μαζί με τον πατέρα του, είναι ανάμεσα στους θεατές, όπου εκεί θα δει τις αδερφές Πόλγκαρ, να οδηγούν την Ουγγαρία στο χρυσό, σπάζοντας για πρώτη φορά την παντοκρατορία της Σοβιετικής Ένωσης.

Η 12χρονη τότε Γιούτιτ θα σαρώσει στον τελικό, κατακτώντας το χρυσό ατομικό και ο ανήλικος τότε Χάρης Μαμουλάκης, θα την συγχαρεί για την μεγάλη της νίκη. Από την πρώτη τους γνωριμία μέχρι την τωρινή τους διακριτική φιλία, έχουν περάσει πάνω απο τρεις δεκαετίες και επικοινωνούν όποτε τους δίνεται ευκαιρία, ενώ βρέθηκαν και σε άλλα τουρνουά, όπως της Κέρκυρας.

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Βουλευτής Ηρακλείου έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του σκακιού, και την οποία την εξασκεί ακόμα και σήμερα. Είναι δις πρωταθλητής Ελλάδας στην Α Εθνική κατηγορία το 1992 και το 1993, ενώ το Μάιο του 2021 κατέλαβε την τρίτη θέση στο 1ο Διαδικτυακό Τουρνουά Φιλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί έκανε την έκπληξη επικρατώντας της Βουλγάρας βουλευτή Αντοανέτα Στεφάνοβα, μιας γυναίκας που στην πατρίδα της είναι εξίσου γνωστή για την πολιτική της δράση, όσο και για το γεγονός ότι υπήρξε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η νίκη του αυτή, έγινε γνωστή και στην Γιούντιτ Πόλγκαρ η οποία τον συνεχάρη σε επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους. Και επειδή στην πολιτική και το σκάκι η νίκη δεν έρχεται από τύχη, αλλά από τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεων, θα περιμένουμε να δούμε αν ο Χάρης Μαμουλάκης θα κάνει κίνηση-ματ και από τον ΣΥΡΙΖΑ θα μεταπηδήσει σε άλλον πολιτικό φορέα.