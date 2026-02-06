«Δεν φοβάμαι την Καρυστιανού, δεν μας πνίγει. Αυτοί που πρέπει να ανησυχούν είναι αυτοί που πάτησαν πάνω σε 57 ψυχές από τα Τέμπη, ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου», τόνισε, σε δηλώσεις της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Το κόμμα Καρυστιανού προσπαθεί να πάρει από όλες τις δεξαμενές. Εμάς δεν μας αγγίζει γιατί εμείς ποτέ δεν καπηλευτήκαμε και δεν εργαλειοποιήσαμε τα Τέμπη», είπε η κ. Λατινοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ επιτέθηκε και στον Κυριάκο Βελόπουλο, τονίζοντας πως «αυτά που λέει και κάνει τόσα χρόνια είναι τερατολογίες. Όταν έχουμε το σκάνδαλο Επστάιν που μας έχουν βγει με τα μάτια έρχεται να το υποβαθμίσει με μπούρδες όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015. Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα».

Όσον αφορά την τραγωδία στη Χίο, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε χαρακτηριστικά: «κάτω τα χέρια από το Ελληνικό λιμενικό που φυλάει Θερμοπύλες. Προφανώς και λυπάμαι όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές αλλά εδώ μιλάμε για λαθροδιακινητές που λειτουργούν ανενόχλητοι. Πού είναι οι συλλήψεις τους; Εγώ έχω ζητήσει από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή σε όλη την Ευρώπη για τους λαθροδιακινητές. Στη Χίο υπήρχε ένα ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να μην υπάρξουν συλλήψεις, μια πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών».