Ο Πάνος Καμμένος συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» και μία μέρα αργότερα, ο πρώτος προχώρησε σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία με τη στιγμή που κάνει χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή (ένας εκ των δύο κεντρικών ομιλητών στην εκδήλωση) έγραψε για τον Αντώνη Σαμαρά, που επίσης διακρίνεται στην ίδια εικόνα:

«Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς ξέρει αυτός …..».