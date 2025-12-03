Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική, άφησε ο Πάνος Καμμένος, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ανέφερε ότι αφορμή για την τοποθέτησή του αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός «τυχοδιώκτης» που, σύμφωνα με τον ίδιο, του απέδωσε ο δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε. «Έχω αποσυρθεί, αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα», σημείωσε.

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ακόμη ότι «η Ελλάδα αλλάζει» χάρη στη στρατηγική συνεργασία με ΗΠΑ, Ισραήλ και Αίγυπτο, την οποία, όπως είπε ο ίδιος συνέβαλε στο να οικοδομηθεί. Πρόσθεσε επίσης πως «γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Η ανάρτησή του

Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά για το ότι έσωσα την Πατρίδα ενώ μάτωνε. Έχω αποσυρθεί αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα. Η Ελλάδα αλλάζει με τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο που έχτισα. Γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται. Δεν το αποκλείω λοιπόν…

Τι είπε ο Άρης Πορτοσάλτε

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Σταύρου Θεοδωράκη ο οποίος είπε ότι «ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές του 2015, αλλά η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού τους και το μετέθεσε μιάμιση ώρα αργότερα, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, να γίνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ».

Ο Άρης Πορτοσάλτε είπε συγκεκριμένα σχολιάζοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ: «Το 2015 κάτι τυχοδιώκτες βρήκαν έναν άλλον τυχοδιώκτη, τον Καμμένο, κι έφτιαξαν κυβέρνηση που έπαιξαν στα ζάρια την Ελλάδα.