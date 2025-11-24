Με ανανεωμένο το κομματικό στελεχιακό δυναμικό μετά τις χθεσινές εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, για την ανάδειξη νέων προέδρων και συμβουλίων στις γαλάζιες νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις αλλά και των 1000 αιρετών συνέδρων για το συνέδριο που αναμένεται να διεξαχθεί την άνοιξη, η γαλάζια παράταξη πατάει «γκάζι» με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος να υπογραμμίζει ότι η ΝΔ αντλεί δύναμη από τα μέλη της, προσθέτοντας ότι είναι η μόνη παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων.

Η μαζική συμμετοχή και η προσέλευση των ενεργών μελών του κόμματος στις 1.200 κάλπες που στήθηκαν σε 233 σημεία της επικράτειας, που οδήγησε και στην παράταση κατά μία ώρα της εκλογικής διαδικασίας, έφερε ικανοποίηση στα στελέχη της Πειραιώς, καθώς η κινητοποίηση των προηγούμενων μηνών ήταν εντονότατη και απέδωσε καρπούς.

Ως προς την ανθρωπογεωγραφία των 122.546 πολιτών – μελών της παράταξης, επισημαίνεται ότι περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στη δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι. Σε κάθε περίπτωση, ο κομματικός αυτός μηχανισμός υπό τη νέα του σύνθεση θα κληθεί να «τρέξει» το επόμενο διάστημα μεταφέροντας ανά την Ελλάδα τα κυβερνητικά μηνύματα και πρωτοβουλίες, αντικρούοντας κριτική με επιχειρήματα και ξεδιπλώνοντας τη γαλάζια ατζέντα για την επόμενη ημέρα.

Μέτρα προς εμπέδωση

Κατά τη σημερινή τακτική μηνιαία συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός στις 10:00 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στα οικονομικά μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα με τη μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Από τα Πετράλωνα χθες εστίασε στη στήριξη της μεσαίας τάξης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας με μέτρα στήριξης, τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Η «οικονομική ένεση» αυτή επισημαίνεται από το κυβερνητικό επιτελείο ότι θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Παράλληλα, ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν.

Θετική ατζέντα

Όσον αφορά το στεγαστικό, την προσεχή Παρασκευή, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυξήσεις στους ένστολους, καθώς χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε 7 νέα μέτρα για τη Στρατιωτική Οικογένεια, μεταξύ αυτών καλύτερους μισθούς, δωρεάν στέγη αλλά και μέριμνα για τα παιδιά και την ενίσχυση της μητρότητας.