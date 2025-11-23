Για τα ΜΜΜ και τα δρομολόγια των συγκοινωνιών μίλησε το πρωί της Κυριακής 23/11 σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης,

«Μέχρι τον Μάρτιο του 2026 θα έχουμε 1100 καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα» επεσήμανε στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» και σημείωσε πως θα τοποθετηθούν 600 κάμερες στα λεωφορεία.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης και στην κατάσταση στους δρόμους, στην κίνηση, τις παρανομίες και τις εγκληματικές ενέργειες που συμβαίνουν στον δρόμο μεταξύ οργισμένων οδηγών.

«Τρία θέματα είναι αυτά: Η Αθήνα πλέον δεν μας χωράει όλους και είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. Υπάρχουν πλέον κίνητρα να αποκεντρωθεί ο κόσμος. Στην Αθήνα, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με το υπ. Μεταφορών, έχει μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι και όλα τα ΜΜΜ, όπως και τα σπίτια, είναι γεμάτα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο επιβαρύνει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Και η ψυχική κόπωση που αισθάνεται ο καθένας όταν πάει ή φεύγει από τη δουλειά για να γυρίσει σπίτι, είναι δυσβάστακτη. Ως υπουργείο Μεταφορών μπορούμε να κάνουμε τα ΜΜΜ. Θεωρώ ότι η πόλη θα πάρει μια μεγάλη ανάσα, όταν τελειώσει η γραμμή 4 του Μετρό. Τα έργα προχωρούν, έχουν κάποια προβλήματα, η Αθήνα είναι γεμάτη αρχαία, όσο προχωράς και σκάβεις βρίσκεις αρχαία. Προχωρούν τα έργα, νομίζω ο κ. Δήμας θα κάνει ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Είναι όμως ένα έργο το οποίο υλοποιείται, είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε επί ΝΔ, όπως και η επέκταση στον Πειραιά και προς το Δημ. Θέατρο», είπε αρχικά.

«Επίσης, εξετάζουμε μία σειρά από οδικές παρεμβάσεις, π.χ. δημοπρατείται ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Έχει σημασία γιατί θα βγάλει φορτηγά από τον Κηφισό. Και ένα πολύ μεγάλο έργο που ζητεί κυρίως η νότια Αθήνα, είναι το σκάψιμο μιας μεγάλης σήραγγας στην Ηλιούπολη, στον Υμηττό, επέκταση της Αττικής Οδού ουσιαστικά. Είναι ένα έργο που ακόμα δεν έχει καν μελέτη», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

Τι είπε για τα δρομολόγια

«Στα ΜΜΜ σε τρία μέτωπα, θα κάνουμε μεγάλες επενδύσεις, που δεν έχουν ξαναγίνει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά. Αναφορικά με τα λεωφορεία, έχουμε μία πλήρη ανανέωση στόλου. Από το 2019 που δεν βρήκαμε κανένα καινούριο λεωφορείο, παρατημένα που έβγαζαν συνέχεια βλάβες. Για πρώτη φορά φέτος, έχουμε τα 2/3 του στόλου ανανεωμένα. Μέχρι τον Μάρτιο του ‘26 θα έχουμε 1.100 καινούρια λεωφορεία» σημείωσε.

Επιπλέον, όπως είπε «τρέχει» και προκήρυξη για 300 νέες προσλήψεις οδηγών. Οι προσλήψεις, η πυκνότητα των δρομολογίων και η επιτήρηση από τις νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, είναι μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την κυκλοφορία.

Αναφορικά με το μετρό εξήγησε: «Στην Γραμμή 2 η συχνότητα τις ώρες αιχμής είναι 4,5 λεπτά και στην Γραμμή 3 είναι 4 λεπτά. Αυτές οι συχνότητες παρόλο που είναι αρκετά καλές για ευρωπαϊκά δεδομένα, από τον όγκο που έχει μαζέψει η Αθήνα, δεν αρκούν. Για την αύξηση των συρμών, τρέχει αυτή τη στιγμή ένα έργο για ανακαίνιση συρμών, πέντε εκ των οποίων θα προστεθούν τέτοιες μέρες του χρόνου του 2026 έως και τις αρχές του 2027, συν ακόμη τέσσερις που θα επιστρέψουν από τη Γραμμή 1 γιατί και εκεί έρχονται ανακαινισμένοι συρμοί. Για τον ΗΣΑΠ, για πρώτη φορά, γίνεται μία πλήρης ανακαίνιση 14 συρμών, μηχανολογικοί, αισθητικοί, για να μπορέσουμε από τον Μάρτιο του ’26 να έρθουν, να κάνουμε τα δοκιμαστικά και αν όλα καλά, μετά κάθε μήνα θα έρχεται και ένας καινούριος. Στις 10 Δεκεμβρίου θα μπουν οι άνθρωποι στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν πλέον πάνω από 500 λεωφορεία, έχει μετρό μετά από 30 χρόνια. Με τον Προαστιακό που εγκαινιάσαμε προς τη Σίνδο, στη Θεσσαλονίκη οι πολίτες θα μπορούν από τον Μάρτιο του ’26, από την Καλαμαριά έως τη Σίνδο να πάνε με Μέσα σταθερής Τροχιάς για πρώτη φορά». Εξετάζουμε και άλλα μέτρα για την αποσυμφόρηση της Αθήνας. Εξετάζουμε με άλλα αρμόδια υπουργεία την χωροταξία, τα ωράρια, τα φορτηγά».