Επίθεση κατά του Πάνου Καμμένου εξαπέλυσε σήμερα ο Νίκος Καραχάλιος, μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο και όπως υποστηρίζει ο πρώην υπουργός πρότεινε να συγχωνευτούν οι ΑΝΕΛ στο Κύμα με πρόεδρο την Μαρία Καρυστιανού.

«ΚΑΝΕΛ= ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!! Αυτό είναι both fake news και παλαβομάρες. Αυτή ήταν συμβολικά η ανισόρροπη ιδέα του Πάνου! Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία να το συγχωνεύσει με το Κύμα και σε ρόλο αντιπροέδρου (!!) άλλη σεβαστή κυρία. Τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα. Χαοτικός. Ασεβής», γράφει ο Νίκος Καραχάλιος σε ανάρτησή του.

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει πως ο Πάνος Καμμένος όταν «όταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη “συγχώνευση” εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας και Αντώνη. Τη διέρρευσε κι αυτός με αρρωγή άλλων του Μαξίμου; Πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος? Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ’ εντολή ή αυτόκλητα? Είδομεν».

ΚΑΝΕΛ=

ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!!

Αυτό είναι

both fake news🚫

+παλαβομαρες

Αυτή ήταν συμβολικά

η ανισόρροπη ιδέα

του Πάνου!

Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ

+η Μαρία

να το συγχωνεύσει

με ΤΟ ΚΥΜΑ

+σε ρόλο Αντιπροεδρου(!!)

άλλη σεβαστή κυρια..

Τα έκανε όλα μπάχαλο!

Κριμα

Χαοτικός

Ασεβης+🤥 pic.twitter.com/aYv9uyVntK — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Υγ.Το μόνο πάντως

που καταφέρνουν με τις -ακρίτες

-ανιστορητες

-χυδαιες

(η υβριστικη αναφορα στον Αντωνη+μαλιστα μετα από την απωλεια ηταν εκτός κάθε οριου) -μυθοπλαστικες

επιθέσεις τους είναι

1.Φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ

2.Θα καταλάβει η Μαρια την καμμένη πλεκτάνη

Εμείς την περιμενουμε pic.twitter.com/RHm3i77tqH — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

«Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στο «Βεργίνα TV» για τον πρώην υπουργό Άμυνας, υποστήριξε ότι ο Πάνος Καμμένος έχει «μια ροπή προς τη μυθολογία», σημειώνοντας πως αυτό μπορεί να είναι ευχάριστο στην κοινωνική ζωή, αλλά επικίνδυνο στην πολιτική.

«Ο Πάνος έχει μια ροπή προς τη μυθολογία. Πού είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».