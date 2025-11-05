«Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει παντού», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι «δεν υπήρξε κανένα σχέδιο διασφάλισης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η κυβέρνηση δεν ήρθε με ένα σχέδιο επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ΕΛΤΑ ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ψηφιακής διασύνδεσης, που οφείλει να εμπλουτίσει την ύλη. Αντιθέτως, έφερε αιφνίδιο θάνατο, στα μουλωχτά, και αποπειράθηκε με μία παραίτηση να κρύψει ευθύνες».

«Απαξίωσε τα ΕΛΤΑ συνειδητά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναλάβει την πολιτική και οικονομική ευθύνη».

«Είναι ξεκάθαρο ότι γνώριζε – και αυτό προκύπτει από παντού. Χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία την περίοδο της πανδημίας. Ενώ σε άλλες χώρες αντίστοιχες υπηρεσίες προχώρησαν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και logistics, στη χώρα μας η κυβέρνηση άφησε για ακόμη μία φορά τον χώρο μόνο στην ιδιωτική αγορά», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή -κάτι που προκύπτει και από τις ίδιες τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ζήτησε «άμεσο διαχειριστικό έλεγχο για να δούμε που πήγαν τα χρήματα» και διερωτήθηκε: «Υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών; Υπάρχουν παραδοτέα σε κάθε σύμβαση με προμηθευτές; Έχουν συνταχθεί εισηγήσεις και εκθέσεις πραγματοποίησης έργου την τελευταία πενταετία;».

«Υπάρχουν ερωτήματα, διότι δόθηκαν χρήματα και πήγαν στον κουβά».

Επισήμανε ότι «η ταχυδρομική υπηρεσία είναι καθολικό δικαίωμα», τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά σταθερές σχέσεις εργασίας και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όπως έκανε η υπόλοιπη Ευρώπη.

«Η κυβέρνηση θα απολογηθεί», είπε.

Σχετικά με την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι δείχνει ότι οι ανατροπές είναι εφικτές και όταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων εκείνοι αργά ή γρήγορα σε ακούν».