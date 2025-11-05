Για λαϊκισμό, έλλειψη σοβαρότητας και για διασπορά ψευδών ειδήσεων – που διακινούνται στο Διαδίκτυο – εντός του Κοινοβουλίου, κατηγόρησε τον Δημήτρη Νατσιό, ο Άδωνις Γεωργιάδης, όταν ο πρόεδρος της «Νίκης» παρουσίασε στην Ολομέλεια φωτογραφία με τον υπουργό Υγείας να φοράει μπλουζάκι με επιγραφή «όποιος ψηφίζει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ψεύτες και κλέφτες».

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού ενημέρωσε ότι αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη, είπε προς τον κ. Νατσιό ότι είναι ολόκληρος πρόεδρος κόμματος και παρουσιάζει στη Βουλή ψεύτικη φωτογραφία που παρουσιάζει [σ.σ.: τον υπουργό] να φοράει μπλουζάκι που δεν έχει φορέσει ποτέ του και απευθύνθηκε στο Σώμα λέγοντας: «Από κει και πέρα καταλαβαίνει κανείς τη σοβαρότητα και περί τίνος στην πραγματικότητα πρόκειται».

Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κ. Νατσιό, σχετικώς με τα όσα υποστήριξε για τα ΕΛΤΑ και του καταλόγισε λαϊκισμό αφού, όπως είπε, «ένα κόμμα πιο δεξιό από τη ΝΔ, χρησιμοποιεί αριστερίστικα επιχειρήματα».

Ανέφερε συγκεκριμένα και απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του κόμματος: «Παρουσιάζετε το κλείσιμο καταστημάτων μιας επιχείρησης ταχυδρομικών υπηρεσιών, σαν προσπάθεια και συνωμοσία απαξίωσης της ελληνικής, όταν ξέρετε ότι τέτοια καταστήματα κλείνουν σωρηδόν σε όλο τον κόσμο. Δείξτε μου μια επιχείρηση που ανοίγει ταχυδρομικά καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε μία. Αν δεν τα εξηγήσουμε αυτά στον κόσμο ώστε να τα καταλάβει, θα τον τρελάνουμε».

Τέλος, παρατήρησε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη απογοήτευση από την παρουσία της “Νίκης” είναι αυτή: θα περίμενε να ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση αλλά κάθε φορά ανακυκλώνει ό,τι πιο λαϊκίστικο και αριστερίστικο που αν δεν ξέρει ποιος μιλάει νομίζει ότι μιλάει η Πλεύση Ελευθερίας. Κι αυτό είναι ντροπή».