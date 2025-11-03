Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έφτασε το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη διπλωματική της θητεία στην Ελλάδα.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωσή της έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Harriet E. Berg, του Καναδά, Sonya Thissen, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Kimberly Guilfoyle, οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.

«Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν τη θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε», ήταν το μήνυμα που έστειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής στην ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών.