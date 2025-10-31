Αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, με αφορμή τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών.

Η Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «κάνει λάθος» σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, μίλησε για σενάρια που αναπαράγονται σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Όταν πήρε τον λόγο η Ευαγγελία Λιακούλη, η ένταση ανέβηκε. «Φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία απάντησε: «Τα πρόστιμα που πληρώσαμε επί ΠΑΣΟΚ τα θυμάστε;».

Η Λιακούλη ανταπάντησε λέγοντας: «Δεν είστε στη γειτονιά σας να μιλάτε με τη γειτόνισσα. Θα μάθετε να σέβεστε, κρίνεστε συνεχώς». Η Βούλτεψη απάντησε: «Εσείς κριθήκατε και η βελόνα σας έχει κολλήσει πέντε χρόνια».

«Ας κρατήσουμε ένα επίπεδο», είπε στη συνέχεια η Λιακούλη, με τη Βούλτεψη να της απαντά: «Το είδαμε το επίπεδό σας στην κηδεία του Σαββόπουλου».