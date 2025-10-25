Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, σχολίασε με έντονο τρόπο τη στάση όσων κατηγορούν την κυβέρνηση για «υποχωρητικότητα» στα εθνικά θέματα, τονίζοντας ότι την ώρα που εκείνοι σιωπούν ή επιτίθενται η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη στο Twitter

Έάν γίνει το παραμικρό, από όσα νομίζουν οι «υπερπατριώτες » ότι «θίγει» την Ελλάδα και τα Εθνικά μας Συμφέροντα, αρχίζουν τις ύβρεις κατά του κ. Γεραπετρίτη, του @kmitsotakis της Κυβερνήσεως γενικά κλπ. Είμαστε υποτίθεται, υποχωρητικοί, σκυφτοί κλπ… τις τελευταίες όμως μόλις δύο μέρες έχουν συμβεί αθροιστικά τα εξής:

-η ΕΕ απέκλεισε την Τουρκία από την χρηματοδότηση του Safe λόγω της απειλής πολέμου (casus beli) προς την Ελλάδα και την Τουρκική Κατοχή της Κύπρου. Δεν το πρόσεξαν να χαρούν…περίεργο https://ethnos.gr/World/article/385658/belhapotontoyrkikotypotaellhnikakaikypriakalompimplokaranthntoyrkiastosafe

-σαν να μήν έφτανε αυτό η Ελλάδα παραχώρησε στην Chevron το δικαίωμα εξορύξεων Νοτίως της Κρήτης ακυρώνοντας στο πεδίο του το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

https://imerisia.gr/epiheiriseis/energeia/115476_chevron-helleniq-energy-pairnoyn-kat-arhin-trieti-adeia-gia-ereynes ούτε αυτό το πρόσεξε κανένας από όλους αυτούς τους «υπερευαίσθητους» με τα Εθνικά θέματα…περίεργο δις.

-Και σαν να μήν έφταναν όλα αυτά, χθες ο Λίβανος υπέγραψε την συμφωνία για την ΑΟΖ με την Κυπριακή Δημοκρατία https://sigmalive.com/news/energia/1292195/o-livanos-epikyrose-oriothetisi-aoz-me-kipriaki-dimokratia συμφωνία που δεν θα μπορούσε ποτέ να την υπογράψει ο Λίβανος εάν το @IsraelinGreece δεν είχε απελευθερώσει την χώρα αυτή από την Χεζμπολαχ.

Πάλι το Ισραήλ μας βοηθά εξαιρετικά στην υπεράσπιση των Εθνικών μας Συμφερόντων…πάλι οι «υπερπατριώτες» δεν πήραν είδηση του τί έγινε….όλα αυτές οι συγκλονιστικές επιτυχίες της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής έγιναν μέσα σε 48 ώρες και

πάνω σε αυτές προστίθενται και οι νέες Αμερικανικές δηλώσεις ότι όσο η Τουρκία αγοράζει Ρώσικο πετρέλαιο δεν θα πάρει τίποτε από όσα ζητάει (F35 κλπ) από τις ΗΠΑ, παράλληλα στο Κογκρέσο κατέθεσαν νόμο για την παύση του Αμερικανικού Εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κύπρο https://kathimerini.gr/world/563880517/ipa-nomoschedio-epektasis-toy-empargko-oplon-stin-kypro/

-στις ψεύτο Εκλογές στα Κατεχόμενα έχασαν οι υποστηρικτές της Τουρκίας και κέρδισε η πλευρά που θέλει την δική μας πρόταση για το Κυπριακό κλπ

Απορώ πώς όλοι αυτοί που είναι έτοιμοι να κάνουν τρίχα τριχιά κάθε μέρα, αυτές τις συγκλονιστικές και συνεχόμενες επιτυχίες μας, μέσα σε λίγες μόνον μέρες, που έχουν φέρει την Τουρκία σε μεγάλη πίεση και έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και την Κύπρο σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, πώς δεν την σχολιάζουν;….είδατε που τελικά δεν τους ενδιέφεραν τα Εθνικά Θέματα αλλά το πώς θα πλήξουν τον Μητσοτάκη;

Στην πραγματικότητα όμως, όποιος αληθινά νοιάζεται για τα θέματα αυτά, μόνον χαρά πρέπει να αισθάνεται. Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική χωρίς υψηλούς τόνους και αχρείαστους τσαμπουκάδες είναι στα καλύτερά της, διότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας τον έναν μετά τον άλλον. Και αφήστε τους να μας βρίζουν, αποδεικνύεται τελικά ότι ειδικά στην Εξωτερική Πολιτική η Κυβέρνησή μας τα πάει πραγματικά καλά.

Μακάρι έτσι με σύνεση και χωρίς λαϊκισμούς, που στην ιστορία μας τους έχουμε πληρώσει πανάκριβα, να συνεχίσουμε.