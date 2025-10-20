Να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άμεσα συγκεκριμένη δράση για τις τιμές της ενέργειας ζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο οποίο συμμετέχει μαζί με τον υφυπουργό, αρμόδιο για τα θέματα Ενέργειας, Νίκο Τσάφο.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα στο Λουξεμβούργο, είναι η πρόταση Κανονισμού REPowerEU για τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ο ρόλος του εξηλεκτρισμού για μια ανταγωνιστική και καθαρή μετάβαση, καθώς και η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της Μολδαβίας και η σημασία της ένταξής τους στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ.

Ο κ. Παπασταύρου, τοποθετούμενος επί του REPowerEU στο Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ της πρότασης Κανονισμού για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου – «πρέπει να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τον πόλεμο», είπε χαρακτηριστικά-, ενώ υπογράμμισε τη σημασία των τιμών του ρεύματος, παράλληλα με την ενεργειακή ασφάλεια. «Υποστηρίζουμε μία ρεαλιστική και προσεκτικά διαχειριζόμενη μετάβαση, που θα εξασφαλίζει την οικονομική προσιτότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται και με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αν, όμως, η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση ως κάτι αποσυνδεδεμένο από τις προσιτές τιμές, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε αντίστροφα αποτελέσματα. Οι αυξημένες τιμές ενέργειας δεν είναι θέμα πολιτικό, αλλά πρωτίστως κοινωνικό και οικονομικό», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Η νοτιοανατολική Ευρώπη επιβαρύνεται δυσανάλογα από την αύξηση των τιμών του ρεύματος»

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου κάλεσε τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας της ΕΕ, Dan Jørgensen, να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένη δράση: «Η νοτιοανατολική Ευρώπη επιβαρύνεται δυσανάλογα από την αύξηση των τιμών του ρεύματος. Χρειαζόμαστε πράξεις, όχι μόνο συντονισμό και διάλογο. Πράξεις στα πρότυπα όσων έχουν ήδη σχεδιαστεί, όπως η αύξηση του προϋπολογισμού για τις υποδομές, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες, που αφορούν ειδικά στην υιοθέτηση των συστάσεων της ειδικής ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας για τη διόρθωση των στρεβλώσεων της αγοράς και του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) που θα επιτρέψει επιτέλους να υπάρξει ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη».

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να αποτρέψει την παράκαμψη της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού αερίου που εισάγει ο Κανονισμός μέσω τρίτων χωρών, με τον κ. Παπασταύρου να υπογραμμίζει ότι είναι «απαραίτητη η αυστηρή τήρησή του από όλους. Γι’ αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turk Stream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού. Πρέπει να υπάρξει στενή παρακολούθηση, διαφορετικά όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδειχθεί ένα κενό εγχείρημα».

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέγραψε, κλείνοντας, τον ρόλο της Ελλάδας σε αυτό το νέο πλαίσιο. «Στην Ελλάδα, μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναδημιουργήσουμε τη ροή από τον Νότο προς τον Βορρά, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Κινητοποιούμε τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs), ωστόσο πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια και χρειαζόμαστε την Ευρώπη να δράσει ενωμένα – ιδιαίτερα για τις χώρες που επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την πρωτοβουλία, την οποία στηρίζουμε πλήρως».