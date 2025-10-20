Απαντήσεις για το ζήτημα των ονομάτων στο Μνημείο του Συντάγματος έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προβεί σε καμία «επιθετική ενέργεια», επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι ο σεβασμός απέναντι σε ένα μνημείο με ιστορικό συμβολισμό.

«Όλα αυτά έχουν απαντηθεί. Μέσα στην ημέρα θα κατατεθεί η τροπολογία και θα υποστηριχθεί στη Βουλή. Θα λυθούν όλες οι απορίες και ως προς τα ονόματα έχω απαντήσει ότι, για να μην κάνουμε τη χάρη στους γνωστούς αγνώστους, δεν θα κάνουμε επιθετική ενέργεια, γιατί στόχος είναι ο σεβασμός σε ένα μνημείο. Όταν ψηφιστεί, θα είναι νόμος του κράτους και η εφαρμογή του δεν είναι α λα καρτ».

Για Φιντάν

«Με βάση αυτά τα οποία είπε ο κ. Φιντάν βιάστηκε η αντιπολίτευση όταν είπε κάποια πράγματα ο πρωθυπουργός για το safe αυτπό το είχε αμφισβητήσει η αντιπολίτευση. Αποδείχθηκε μέσα από τις δηλώσεις Φιντάν ότι εμείς λέγαμε αλήθεια και η αντιπολίτευση ψέματα. Η ίδια η πραγματικότητα για ακόμα μια φορά τους διέψευσε», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τηλεοπτική εκπομπή

«Όταν είδα αυτό που συνέβη στον ΣΚΑΪ σκέφτηκα ότι κάποιους μήνες πριν μου είχε απευθύνει βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας επίκαιρη ερώτηση ότι δήθεν φίμωνα τον Τύπο γιατί δεν απάντησα σε έναν δημοσιογράφο στην πέμπτη ίδια ερώτηση που μου έκανε. Γι αυτό η ευαίσθητη κα Κωνσταντοπούλου δια του εκπροσώπου της έκανε επίκαιρη ερώτηση και μάλιστα μπούκαρε και η ίδια και τότε είχε προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Η ίδια κυρία, η ίδια πολιτικός αποχώρησε γιατί δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις που υπέβαλλε η δημοσιογράφος. Η καλύτερη απάντηση από την κυβέρνηση είναι η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν έχουμε βάλει ποτέ περιορισμό στις ερωτήσεις. Είδηση δεν αποτελεί η συμπεριφορά της κας Κωνσταντοπούλου αλλά η μη αντίδραση από άλλα κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Φανταστείτε να το είχε κάνει κάποιος άλλος. Να είχε αποχωρήσει κάποιος άλλος. Πόλεμος θα είχε γίνει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.