Ανοιχτή πρόσκληση για δημόσιο debate απηύθυνε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, προς τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πρόθυμος να συζητήσει δημόσια με τον πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως η αντιπαράθεση ιδεών είναι αναγκαία «τη στιγμή που δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση».

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι πρόσφατες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος. Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Στέφανο Κασσελάκη αν θεωρεί πως ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να λειτουργήσει ως «πολιτικός καταλύτης» για την ενότητα της Κεντροαριστεράς.

Με αιχμηρό ύφος, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απάντησε:

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ρόλο “πολιτικού καταλύτη” για την ενότητα των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε κι ένας σύμβουλός του, θα ενώσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι αντί να υπάρχουν νέα υλικά, νέοι άνθρωποι που θα φέρουν φρέσκες ιδέες, μιλάμε τελικά για το παρελθόν. Δεν πρόκειται η λύση να έρθει από υλικά του παρελθόντος. Δοκιμάστηκαν κι απέτυχαν».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στη θέση του κ. Τσίπρα στην πολιτική σκηνή:

«Μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι του έλειψε η ενεργός πολιτική. Βουλευτής του Κοινοβουλίου είναι. Ήταν στο κόμμα το οποίο παρέδωσε στο 17% και εγώ με δύο διασπάσεις το κράτησα στο 15%».

Συνέντευξη στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο https://t.co/3th89E6BA4 — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 16, 2025

Ακολούθως, απευθυνόμενος στον παρουσιαστή, πρότεινε να αναλάβει τη διοργάνωση ενός δημόσιου διαλόγου:

«Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά».

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε αν αναφέρεται σε debate μεταξύ των δύο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας επιβεβαίωσε:

«Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε, ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή σε μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».