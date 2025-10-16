Η MRB πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για το OPEN και μεταξύ άλλων έθεσε το ερώτημα στον κόσμο αν θα ψήφιζε νέα κόμματα που θα ιδρύονταν από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 47,9% κρίνει θετικά ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ το 36,6% διαφωνεί.

Το 21,8% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σε αντίθεση με το 73,4% που δεν θα στηρίξει με τη ψήφο του.

Τώρα, στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το 15,9% θα στήριζε ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 79,6% που δεν θα ψήφιζε.

Μαρία Καρυστιανού

Μια από τις ερωτήσεις που έγιναν αφορούσαν και τη Μαρία Καρυστιανού, τη μητέρα που έχασε το παιδί της στη τραγωδία των Τεμπών.

Σχετικά με τη δημοτικότητά της, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν οι εξής:

50% – Θετική άποψη

24,9% – Αρνητική άποψη

25,1% – Ουδέτερη γνώμη

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται όμως, ως προς τις απαντήσεις για το αν η Μαρία Καρυστιανού ασχοληθεί με την πολιτική. Οι πολίτες δεν απάντησαν μόνο με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ, αλλά έθεσαν και τη σημείωση να συμμετέχει σε κάποιον πολιτικό φορέα, αντί να ηγηθεί.

Συγκεκριμένα:

Το 51,1% πιστεύει ότι η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να μην ασχοληθεί με τη πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται, ώστε να βρει δικαίωση για το νεκρό παιδί της.

Το 15,7% θεωρεί ότι πρέπει να ιδρύσει το δικό της κόμμα

Το 13,1% να ασχοληθεί με τη πολιτική μεν, αλλά μόνο συμμετέχοντας σε κόμμα που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί. Ουσιαστικά να εμπλακεί με τη πολιτική, αλλά χωρίς να ανήκει στην ηγεσία.

Σε περίπτωση που η Μαρία Καρυστιανού κατέβαινε στον πολιτικό στίβο με οποιοδήποτε τρόπο, το 32,2% θα την ψήφιζε, ενώ το 56,7% δεν θα την στήριζε με τη ψήφο του.

Ζητήματα της επικαιρότητας

Μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες ρωτώθηκαν για μια σειρά από ζητήματα της επικαιρότητας.

Στο θέμα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, το 29,5% αξιολόγησε θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, έναντι του 62,5% που είχε αρνητική άποψη.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, το 42,3% έκρινε θετικά τη στάση της απέναντι στον Πάνο Ρούτσι, ενώ το 49,9% πιστεύει ότι ήταν λάθος.

Στο ζήτημα με το αν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το 59% συμφωνεί, σε αντίθεση με το 32,9% που διαφωνεί.

Επιπλέον, το 22,3% εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη για μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, ενώ το 72,2% έχει αρνητική άποψη.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, οι πολίτες απάντησαν:

Κυριάκος Μητσοτάκης – 22,6%

Νίκος Ανδρουλάκης – 4,8%

Ζωή Κωνσταντοπούλου – 7,4%

Κυριάκος Βελόπουλος – 8,1%

Δημήτρης Κουτσούμπας – 2,8%

Στέφανος Κασσελάκης – 2,5%

Αφροδίτη Λατινοπούλου – 2,4%

Δημήτρης Νατσιός – 1,3%

Γιάνης Βαρουφάκης – 1,3%

Σωκράτης Φάμελλος – 1,3%

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά κολλημένο σε ποσοστό 10,6%.

Συγκεκριμένα:

Νέα Δημοκρατία – 21,5%

ΠΑΣΟΚ – 10,6%

Ελληνική Λύση – 9,3 %

Πλεύση Ελευθερίας – 7,2%

ΚΚΕ – 6,6%

Φωνή Λογικής – 4%

ΣΥΡΙΖΑ – 3,3%

ΜέΡΑ25 – 2,1%

Κίνημα Δημοκρατίας – 2,2%

Νέα Αριστερά – 1,5%

Νίκη – 1,3%