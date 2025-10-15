Με μεγάλο ενδιαφέρον μελετούν στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, έτσι ώστε να ξεπεράσει το κυβερνών κόμμα το 30%, κάτι που θα δείξει, όπως τονίζουν οι δημοσκόποι, μια δυναμική και θα δώσει και πάλι την προοπτική της αυτοδυναμίας.

Κρατάνε την επισήμανση του διευθυντή ερευνών της OpinionPoll, Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος τόνισε ότι η ΝΔ επιδεικνύει μια αξιοσημείωτη αντοχή απέναντι στον χρόνο και τη φθορά που είχαν άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν.

Εκτός όμως από την OpinionPoll, δημοσιοποιήθηκε και η μέτρηση της GPO.

«Το πολιτικό τοπίο το συγκεκριμένο διάστημα, εκτός από την αναμονή για την αποτύπωση των μέτρων, περιλαμβάνει και πολλές εντάσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για θέματα όπως αυτό του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, και βεβαίως η επίδραση που θα έχει ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς το «κόμμα Τσίπρα».

Ειδικά όσον αφορά στο τελευταίο, κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι αυτό που εντοπίζουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι ότι δεν δείχνει να αντλεί ψηφοφόρους με την ίδια δυναμική που το έκανε πριν παραιτηθεί από βουλευτής, και πλέον εμφανίζει μια αντισυσπείρωση που, για παράδειγμα, στην OpinionPoll φτάνει το 70%.

«Οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει το παρελθόν του κ. Τσίπρα»

Ερμηνεύοντας το παραπάνω, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει το παρελθόν του κ. Τσίπρα, το οποίο επιχειρεί επιμελώς να διαγράψει, αλλά μάλιστα τονίζουν ότι η συνταγή την οποία χρησιμοποιεί για να επιστρέψει είναι η ίδια. Τότε, ήρθε ως Μεσσίας για να μας σώσει από τα μνημόνια, φορτώνοντάς μας με ένα τρίτο αχρείαστο και πολλά άλλα, και τώρα έρχεται πάλι για να μας σώσει, αλλά από τι;

Αυτό που αναμένουν επίσης στην κυβέρνηση είναι να δουν πώς θα αντιδράσουν οι πολίτες στην απόφασή της που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς όσον αφορά στο θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη.

Γιατί, όπως έλεγαν στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, υπάρχει απόλυτος σεβασμός για τα θύματα των Τεμπών και τις οικογένειές τους, και σωστά ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να προχωρήσει στην ανέγερση ειδικού μνημείου.

Όμως, αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με τον σεβασμό στους ήρωες του έθνους. Να κρατήσουμε το μνημείο στη θέση που του αξίζει και την οποία έχει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου.

Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, σε αυτή τη φάση διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα και με τις δύο νέες δημοσκοπήσεις, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τα ποσοστά που λαμβάνει, δείχνει να δικαιώνει τον Παύλο Γερουλάνο με τη βελόνα όντως να έχει κολλήσει.

Βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης αναδεικνύεται η ακρίβεια, η οποία παραμένει σταθερά νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες, αλλά και η αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.