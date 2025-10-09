Τροπολογία με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη την αναφορά των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς και τις επισημάνσεις τους για τις παραλείψεις και τις ευθύνες που οδήγησαν στο δυστύχημα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς, ως σκιώδης εισηγητής της ομάδας της Αριστεράς (The Left), κατά τη συζήτηση σήμερα της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών (PETI), στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, ο κ. Παππάς τόνισε ότι « το έγκλημα των Τεμπών δεν αποτελεί απλώς μια εθνική πληγή, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ευθύνης».

Η τροπολογία σύμφωνα με το ΑΠΕ δεν υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία και ο κ. Παππάς, καταψήφισε την τελική έκθεση, «στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι καμία έκθεση δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη αν αγνοεί την πιο κραυγαλέα παραβίαση δικαιοσύνης που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του .

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη της Δικαιοσύνης, αν οι προσπάθειες των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών για δικαιοσύνη μένουν εκτός του ευρωπαϊκού διαλόγου» υπογράμμισε μετά την ψηφοφορία. «Η μάχη για την αλήθεια συνεχίζεται – μέσα και έξω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν μόνο ένα πράγμα: δικαιοσύνη και αλήθεια. Και αυτό το αίτημα δεν θα σταματήσουμε να το υπηρετούμε μέχρι να γίνει πράξη».