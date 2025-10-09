Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα και δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του, σύμφωνα με ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει στο μήνυμά του ότι η Ελλάδα «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», ενώ το ΥΠΕΞ τονίζει πως «είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τη συμφωνία στη Γάζα

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 9, 2025

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, αυτή η σημαντική πρόοδος θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».