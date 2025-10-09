Στο τραπέζι βρίσκονται τα τρία εναλλακτικά σενάρια για την πολυαναμενόμενη επέκταση του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος προς την Τσακώνα. Το έργο, που εξετάζεται να χρηματοδοτηθεί μέσω της μεθόδου της Παραχώρησης, βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού από το υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με την «Ολυμπία Οδός Α.Ε.», όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος στο πλαίσιο του Olympia Forum IV, επισημαίνοντας ότι η υλοποίησή του «βρίσκεται στον πολύ κοντινό ορίζοντα».

«Το κόστος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου κυμαίνεται από 700 εκατ. ευρώ, με κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι θα επιτρέψουν το έργο να είναι βιώσιμο περιβαλλοντικά, έως το 1 δισ. ευρώ στην περίπτωση που στη χάραξή του προκριθεί η παράκαμψη της λίμνης Καϊάφα», σημείωσε ο Νίκος Ταχιάος.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, αν ληφθεί υπόψιν ότι τμήμα Πάτρα – Πύργος στοίχισε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Επομένως, δεν απαιτείται μόνο πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι αυτή που βάζει τα χρήματα στο τραπέζι, ούτε είναι αυτή η οποία έρχεται να δικαιώσει τις μελέτες, οι οποίες μπορεί να είναι, είτε ρεαλιστικές είτε μαξιμαλιστικές. Σε κάθε περίπτωση, κινούμαστε στο επίπεδο του ρεαλισμού και συζητάμε τρία διαφορετικά σενάρια για τη χρηματοδότηση του έργου, το οποίο θα συνεχίσει να είναι ένα τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Θα συνεχίσει να είναι μέσα στο μοντέλο και στο περιεχόμενο της Παραχώρησης που έχουμε αυτή τη στιγμή και πολύ σχετικά σύντομα θα ανακοινώσουμε και τις σχετικές αποφάσεις», υπογράμμισε ο Νίκος Ταχιάος.

Αναφερόμενος γενικότερα στον θεσμό των παραχωρήσεων ο Νίκος Ταχιάος τόνισε ότι αποτελούν «εργαλείο διαρκείας», καθώς η Ολυμπία Οδός εκτελεί και θα συνεχίσει να εκτελεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο του μήκους της και τέτοιου είδους εκκρεμότητες προκύπτουν συνεχώς. Πρόσθεσε ότι τόσο η παραχώρηση του Οδικού Άξονα Πάτρα – Πύργος όσο και η επέκτασή του ως την Τσακώνα, αποτελεί ένα «δύσκολο προσωπικό στοίχημα που κέρδισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η Κυβέρνηση στο σύνολο της, καθώς η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρκετά δύσκολη».

Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο στη Δυτική, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο Νίκος Ταχιάος διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους. Ιδιαίτερα για τα έργα στη Δυτική Ελλάδα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις οι οποίες θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. «Εκτελούμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το αρδευτικό δίκτυο. Έργα που έχουν να κάνουν με την ύδρευση. Έργα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.