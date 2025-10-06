Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σε δηλώσεις του που έγιναν λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της είδησης στο ΕΡΤnews Radio 105.8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.

«Ανακατεύει την τράπουλα. Αναντίρρητα ανακατεύει την τράπουλα. Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα, διότι αυτό είναι μόνον η εισαγωγή, το πρελούδιο», ανέφερε.

«Εγώ προσωπικά δεν αιφνιδιάστηκα από την πράξη. Αιφνιδιάστηκα από τον χρόνο. Έχει δίκιο, με την έννοια ότι ξεκινάει η νέα σύνοδος. Δεν θα ήθελε να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον είχε προδιαγράψει την αποχώρησή του» σημείωσε.

«Εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ τρεις φορές και θεωρώ ότι οφείλω να τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου» ξεκαθάρισε ερωτηθείς αν θα ακολουθήσει τον κ. Τσίπρα στο νέο πολιτικό φορέα που όλα δείχνουν πως θα δημιουργήσει.

«Εμείς δεν είμαστε φαν κλαμπ, είμαστε βουλευτές της Αριστεράς. Χωρίς να έχει ανακοινώσει ο Τσίπρας ένα πλαίσιο, μια απόφαση, με ποιους ανθρώπους, τι, πώς, πώς ζητάτε από μένα και από τον καθένα από εμάς αν θα ακολουθήσουμε.

Αν δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, τι να πούμε ότι θα πάμε;

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το τι θα κάνει ο Αλέξης, εγώ θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου και θα είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου» συνέχισε, ενώ επισήμανε ότι διαφωνεί με την περίπτωση να ακολουθήσουν την ίδια οδό, της παραίτησης οι συνάδελφοί του.

«Κατ’ αρχάς εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργήσουμε συντεταγμένα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάτι, αφορά τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα οργανικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένας από όλους μας. Είναι αυτός που πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και τον έκανε κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο. Από κει και μετά θα δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικό του καθενός μας. Εμείς δεν είμαστε φαν κλαμπ να ακολουθούμε τον επικεφαλής. Εμείς είμαστε αριστεροί βουλευτές και με βάση πολιτικές κρίνουμε» τόνισε ο κ. Ξανθόπουλος.

«Ο Αλέξης Τσίπρας με την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος έδειξε ότι θα ακολουθήσει έναν μονήρη δρόμο, τον οποίο και επέλεξε», προσέθεσε ο κ. Ξανθόπουλος, σημειώνοντας ότι οι πολιτικές κινήσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος.

«Η κοινωνία θα κρίνει. Εμείς είμαστε βουλευτές της Αριστεράς. Και ειδικά αν ρωτάτε εμένα, εγώ είμαι στην Αριστερά από την μετά το Ρήγα της μεταπολίτευσης. Από 18 χρονών. Δεν είμαστε για τις καρέκλες. (…) Η κοινωνία θα κρίνει. Εδώ είμαστε για να κριθούμε. Γι’ αυτό σας είπα, τι έρχεται να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας; Ποιον χώρο; Με ποιους ανθρώπους; Σε ποιο πολιτικό πλαίσιο; (…)

Θα περιμένουμε να δούμε με ποιους ανθρώπους, με ποιο πολιτικό πλαίσιο, πολιτικά θα μιλήσουμε. Από κει και μετά η κοινωνία θα κρίνει αν το διάβημα, η εξέλιξη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας καλύπτει ανάγκες της κοινωνίας θα τον ακολουθήσει. Εάν δεν την καλύπτει, θα παραμείνει ένα εγχείρημα χωρίς σοβαρή προοπτική. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα, είναι αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι εμένα που με αφορά ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα υπόλοιπα είναι προς συζήτηση. Εννοώ, το τι θα κάνει ο Αλέξης αν θα είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με ποιους θα συνεργαστεί, τι θα κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει και μας αφορά εμάς και ελπίζω και την κοινωνία, είναι ως ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Να οργανώσουμε ένα μέτωπο προοδευτικής αντιπολίτευσης ικανό να αντιπαλέψει την πολιτική Μητσοτάκη» είπε ο κ. Ξανθόπουλος ολοκληρώνοντας.