Σε δημογραφικό και στεγαστικό ιεραρχεί τις άμεσες προτεραιότητες η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στον Εθνικό Κήρυκα, με αφορμή την παρουσία της στη Νέα Υόρκη για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το δημογραφικό και το στεγαστικό συνδέονται, όπως λέει η Δόμνα Μιχαηλίδου, με μια συνολικότερη πολιτική για τους νέους, την οικογένεια και την κοινωνική ένταξη, με στόχο να αλλάξει η προοπτική της χώρας την επόμενη ημέρα.

Στο σκέλος της νεολαίας, περιγράφει μια «μετατόπιση» από πολιτικές για τους νέους σε πολιτικές με τους νέους. Θυμίζει ότι στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας διοργανώθηκαν πάνω από τετρακόσιες δράσεις με συμμετοχή περίπου πενήντα χιλιάδων νέων και υποστηρίζει πως η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων ήρθε για να μείνει. Επικαλείται τη μεγάλη πτώση της ανεργίας των νέων σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια και τη συνολική υποχώρηση της ανεργίας στη χώρα, αποδίδοντάς τες σε αναπτυξιακή πορεία, ενθάρρυνση επενδύσεων, περιορισμό εμποδίων και κίνητρα για προσλήψεις, καθώς και στην ενίσχυση δυναμικών τομέων όπως οι νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, το δημογραφικό και το στεγαστικό αντιμετωπίζονται ως οριζόντιες προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα τις επιλογές και τις ευκαιρίες της νέας γενιάς.

Για την κοινωνική πολιτική προαναγγέλλει ότι μέσα στον Νοέμβριο θα δοθεί ενίσχυση 250 ευρώ σε άτομα με αναπηρία και σε συνταξιούχους, ενώ τον ίδιο μήνα θα επιστραφεί ένα μηνιαίο ενοίκιο σε περίπου 950.000 δικαιούχους. Υπενθυμίζει τη σταδιακή κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις και αναφέρει πως τα αναπηρικά επιδόματα έχουν αυξηθεί συνολικά πάνω από οκτώ τοις εκατό. Ειδική μνεία κάνει στην επέκταση του επιδόματος κωφότητας στις ηλικίες 18 έως 65, στο πρόγραμμα «προσωπικός βοηθός» που ήδη καλύπτει 1.600 συμπολίτες, καθώς και στην «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» για παρεμβάσεις στο σπίτι και στον χώρο εργασίας.

Στις πολιτικές ίσων ευκαιριών εντάσσει και ένα νέο πρόγραμμα «ψηφιακής ενδυνάμωσης» για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Υπογραμμίζει ότι οι διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό –ο οποίος, όπως σημειώνει, έχει φτάσει στα 880 ευρώ– και οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη φορολογία θα φανούν στο εισόδημα από το νέο έτος, ιδίως για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επαναλαμβάνει τη θέση ότι το θετικό αποτέλεσμα στην οικονομία επιστρέφει στους πολίτες ως κοινωνικό μέρισμα.

Στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτηρίζει ζήτημα «εθνικού χαρακτήρα» και μακράς πνοής, συνδέει τις πολιτικές για τους νέους με τις πολιτικές για το παιδί και την οικογένεια. Θυμίζει το επίδομα γέννησης που ανέρχεται σε 2.400 ευρώ, την επέκταση της άδειας μητρότητας στους εννέα μήνες στον ιδιωτικό τομέα, την καθιέρωση άδειας πατρότητας και τα vouchers για πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τονίζει ότι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν σαφή στόχευση στο δημογραφικό, με ενίσχυση των νέων αλλά και των οικογενειών με περισσότερα παιδιά.

Για τη συμμετοχή των νέων στον δημόσιο διάλογο επικαλείται υφιστάμενα εργαλεία: τα δημοτικά συμβούλια νέων, διεθνή fora νεολαίας και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ως παράδειγμα από το κομματικό επίπεδο αναφέρει την ποσόστωση δέκα τοις εκατό νέων στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Στο διεθνές πεδίο, σημειώνει επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ομολόγους από Κίνα, Βουλγαρία, Κολομβία, Παναμά και Αρμενία, καθώς και με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Αναφέρεται και στη συμμετοχή της σε διεθνή πρωτοβουλία για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών, όπου –όπως επισημαίνει– η Ελλάδα έχει πετύχει μείωση κατά 50%.

Ως πιο άμεση προτεραιότητα, πέρα από το δημογραφικό, ξεχωρίζει το στεγαστικό. Κάνει λόγο για ανάγκη ενίσχυσης του στεγαστικού αποθέματος ώστε να καλυφθεί σημαντικό μέρος των αναγκών και παραπέμπει σε «ενεργά και επιτυχημένα» εργαλεία, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου» 1 και 2, που –όπως υποστηρίζει– έδωσαν και δίνουν λύσεις. Αναφέρει ένα συνολικό πακέτο στεγαστικών πολιτικών ύψους 6,5 δισ. ευρώ συγκεντρωμένο σε ενιαία πλατφόρμα ενημέρωσης, ενώ προσθέτει ότι με πρόσφατο νόμο υιοθετήθηκαν δύο νέα εργαλεία: η κοινωνική αντιπαροχή και η αξιοποίηση αδρανών στρατοπέδων του ΥΠΕΘΑ, κυρίως για κοινωνικές κατοικίες.

Μήνυμα στέλνει και προς την ομογένεια, τονίζοντας ότι η Ελλάδα «καλωσορίζει πίσω τα παιδιά της» και ότι ήδη έχουν επιστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Κατά την ανάγνωσή της, η βελτίωση της οικονομίας, οι νέες επενδύσεις και οι καλύτερες συνθήκες στην αγορά εργασίας δημιουργούν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για να ζει και να δημιουργεί κανείς στην Ελλάδα.