Για «πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές» στο block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, έκανε λόγο ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, αναφερόμενος στη θαλάσσια περιοχή που έχει δοθεί για έρευνες υδρογονανθράκων στην κοινοπραξία της εταιρείας με την HelleniQ Energy. Όπως δήλωσε στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», οι πρώτες εκτιμήσεις από την ανάλυση και ερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων δείχνουν πιθανούς πόρους φυσικού αερίου που αγγίζουν τα 200 δισ. κυβικά μέτρα. Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για τη μοναδική παραχώρηση στην οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ο κ. Ρήγας τόνισε ότι η Ελλάδα, και συνολικότερα η Ευρώπη, θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια, προσιτό ενεργειακό κόστος και ανάπτυξη προς όφελος των οικονομιών και των καταναλωτών, καθώς και την ενδυνάμωση της κυριαρχίας τους.

Όπως είπε, οι χώρες που έχουν αντιληφθεί τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια, προχωρούν εδώ και δεκαετίες σε σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, με επακόλουθο και την ενίσχυση της εθνικής τους κυριαρχίας. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου.

«Μια χώρα που γνωρίζουμε καλά, καθώς καλύπτουμε πλέον το 50% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, που με την πολιτική ανάπτυξης των εγχώριων κοιτασμάτων που ακολούθησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όχι μόνο κατάφερε να καταστεί ενεργειακά αυτάρκες, αλλά και εξάγει πλέον φυσικό αέριο στην Αίγυπτο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ