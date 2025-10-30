Το επεισόδιο του First Dates που προβλήθηκε την Πέμπτη παρουσίασε ένα από τα πιο αμήχανα ραντεβού της σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Κώστα και τη Leyla. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή φαινόταν να έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον, τη μουσική, πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι οι δύο τους κινούνται σε τελείως διαφορετικούς κόσμους.

Ο Κώστας, με νοοτροπία «παλιάς σχολής», όπως ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του, άφησε για λίγο τα μπουζούκια και τα ξενύχτια, αναζητώντας μια γυναίκα που θα τον εντυπωσιάσει. Η Leyla, τραγουδίστρια και γυναίκα που δηλώνει «ανεξάρτητη και δυναμική», δεν έδειξε να επηρεάζεται από τον παρτενέρ της.

Ο Κώστας στην κάμερα σχολίασε αρχικά: «Και η Ρίτα Σακελλαρίου στα νιάτα της τραγουδίστρια ήτανε, αλλά δε θα την έβλεπα ερωτικά. Δεν είχε δαχτυλίδι μέση τώρα. Είναι κάτι το οποίο θέλω».

Από την πλευρά της, η Leyla παραδέχτηκε: «Δυστυχώς, μέχρι που πήγα από κοντά ήταν μέχρι να μιλήσει».

Λίγο αργότερα, η συζήτηση «φούντωσε» από την ατάκα της Leyla ότι είναι «ανεξάρτητη». Ο Κώστας σχολίασε στην κάμερα: «Δηλαδή, ήρθε τώρα, στα πρώτα δύο τρία λεπτά μου λέει είμαι ανεξάρτητη. Τι να σου πω εγώ τώρα; Τι ανεξάρτητη; Τι είναι αυτό; Με μπλοκάκι;».