Ο Στέφανος Κασσελάκης άνοιξε το σπίτι του στις κάμερες της εκπομπής «Happy Day» της Σταματίνα Τσιμτσιλή και μίλησε για προσωπικά θέματα, όπως το ζήτημα της οικογένειας που έχει πει ότι θέλει να αποκτήσει με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Τρώμε αρκετά στη γειτονιά. Προσπαθούμε να μαγειρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο… Ο Τάιλερ είναι καλύτερος στη μαγειρική. Λατρεύει τα ντολμαδάκια, την πορτοκαλόπιτα και η φάβα… Αυτά είναι τρία πράγματα που εμένα δεν μου αρέσουν», ανέφερε στη συνέντευξή του ο κ. Κασσελάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Βλέποντας τις επιθέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, όχι από τα μέλη. Από τα στελέχη του παρελθόντος, εκείνους που με έλεγαν “Μουσολίνι”, “βομβιστή”, “δεύτερη ευκαιρία στη χώρα δεν θα έχει”, δηλαδή απίστευτα πράγματα… Έλεγε (σ.σ. ο Τάιλερ) “καλά, δεν κατάλαβα; Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν έχουμε πειράξει κανέναν, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό…».

«Ο Τάιλερ προσπάθησε να εργαστεί εθελοντικά σε νοσοκομείο, αλλά είναι το θέμα της γλώσσας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με την Ερυθρά Ημισέληνο στην Παλαιστίνη, να δούμε μήπως μπορέσουμε να χτίσουμε μία κινητή κλινική. Το Ισραήλ δεν το επιτρέπει. Προσπαθούμε να πιέσουμε από Ευρώπη, μήπως το αφήσουν», είπε στη συνέχεια για τον σύζυγό του.

«Μετάνιωσα που είπα πως θέλω να αποκτήσω δύο αγόρια με τον Τάιλερ»

Αναφερόμενος σε παλιότερη συνέντευξή του που είχε προκαλέσει σχόλια, είπε: «Έχω μετανιώσει όσον αφορά στο φύλο των παιδιών. Θα έλεγα στον κόσμο ότι είναι προσωπική απόφαση και ότι η αγάπη κάνει την οικογένεια. Από εκεί και πέρα, αν και πώς θα αποκτήσουμε παιδιά, είναι δικό μας θέμα. Θεωρώ ότι θα ήμασταν πολύ καλοί γονείς, αλλά δεν αφορά τον κόσμο».

«Όχι δεν θα συνδράμω στην επιστροφή Τσίπρα, ήταν υπαίτιος στο σχέδιο εξόντωσής μου»

Για τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε: «Όταν έχει οργανώσει συνέδρια αμφισβήτησης και μετά δεν ήθελε να συνδράμει στις Ευρωεκλογές… Προφανώς ήταν υπαίτιος στο σχέδιο εξόντωσης μου. Εδώ, στο συνέδριο στο μπουζουξίδικο, αναγκάστηκε να παρέμβει τελευταία στιγμή για να πει “δώστε το κόμμα”…».