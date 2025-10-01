Ο Νίκος Βρεττός, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», τρεις ημέρες μετά τη διαγραφή του από το μητρώο μελών του κόμματος «Νίκη» και την καθαίρεσή του από όλες τις επιτροπές της Βουλής στις οποίες συμμετείχε ως εκπρόσωπος, τόνισε πως δεν παραδίδει την κοινοβουλευτική έδρα, γι’ αυτό και το κόμμα δεν τόλμησε να του τη ζητήσει.

Αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας και στη σύγκρουση με το κόμμα του σχετικά με την ψήφο του στη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος έκανε λόγο για προσχήματα.

«Δημοσκοπικά εδώ και 1,5 χρόνο είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού και ή θα έπρεπε να γίνουμε το δεκανίκι της ΝΔ όπως πολλές φορές έγινε σε κρίσιμες ψηφοφορίες ή να είμαστε στην ουρά του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε μιλώντας για το κόμμα, τονίζοντας ότι «έπρεπε να κάνουμε πράξη την απόφαση για πολυκομματικό προεδρείο».

«Όταν εδώ και 6 μήνες τρεις βουλευτές με έχουν πάει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και κάθε ημέρα γίνεται αναβολή, τότε δεν μιλάμε για κόντρα. Ήταν προσχηματική διαδικασία γιατί προηγήθηκε της ψηφοφορίας», συμπλήρωσε ο κ. Βρεττός, που έκανε λόγο για «χυδαία ενέργεια από ανθρώπους που είναι στο κόμμα σχετικά με το ασυμβίβαστο».

«Το πρόβλημα ήταν ότι ορίστηκα στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν με ήθελαν τα συμφέροντα. Δεν το βλέπω ως κάτι κακό, παλεύουν για όσο περισσότερο οικονομικό οξυγόνο μπορούν», συνέχισε.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση με Αίγυπτο και Κύπρο, ο βουλευτής έκανε λόγο για διχογνωμία δηλώνοντας: «Εμείς σαν κίνημα υποστηρίζαμε αυτό που για τα εθνικά θέματα κρίναμε συμφέρουσας σημασίας για τη διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας και ξέρετε ότι κάναμε σθεναρή κριτική στην κυβέρνηση γιατί χάθηκαν λεφτά».

Τα καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης γίνονται από επιχειρηματίες και πολλές φορές τα οικονομικά συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετούνται και από το να μην υπάρχει η «Νίκη», συμπλήρωσε ο κ. Βρεττός.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με τη δράση του στις επόμενες εκλογές, ο κ. Βρεττός επιβεβαίωσε ότι δεν θα παραδώσει την έδρα του και ότι θα σεβαστεί τη λαϊκή εντολή.