Θετικά αποτιμάται η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τις συναντήσεις που είχε και είτε αυτές αφορούσαν γεωπολιτικά ζητήματα, είτε την οικονομία, είτε τις επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τα ελληνοτουρκικά, αυτό που τονίζεται από την Αθήνα είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρωθυπουργός στο casus belli καλώντας την άλλη πλευρά να αποσύρει την απειλή πολέμου. Μάλιστα, προσέθεταν ότι δεν μπορεί να υφίσταται το casus belli και να επιμένει η Τουρκία για συμμετοχή στο χρηματοδοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Σχετικά με την ματαίωση του τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν, τονίζεται ότι δεν ήταν το μοναδικό ραντεβού του Τούρκου ηγέτη που ακυρώθηκε και απ’ ότι αποδείχθηκε, τελικά υπήρχε αντικειμενικός λόγος που έγινε αυτό καθώς ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε στην διάσκεψη για την Γάζα.

Σημειώνουν ακόμα ότι το ίδιο έγινε και με την Ιταλία, με την ακύρωση του ραντεβού Ερντογάν – Μελόνι αλλά ότι δεν υπήρξε τόσος μεγάλος θόρυβος.

Όσον αφορά στις σχέσεις Μητσοτάκη – Τραμπ αυτές πάνε πολύ πίσω από την πρώτη θητεία του Προέδρου των ΗΠΑ και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει και συνάντηση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Ντόναλντ Τραμπ.

Πολύ καλή εντύπωση επίσης άφησε η πρώτη επαφή του πρωθυπουργού με την νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόϊλ η οποία φάνηκε πολύ καλά ενημερωμένη για τα ζητήματα της περιοχής.