Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου των σκαφών που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν σε διεθνή στολίσκο με προορισμό τη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στην τηλεόραση του Reuters, είπε ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ πως Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στον στολίσκο.

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά» πρόσθεσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η Αθήνα δεν σκοπεύει, σε αυτή τη φάση, να ενταχθεί στις ναυτικές αποστολές Ιταλίας και Ισπανίας και για το περιστατικό με τα drones, ξεκαθάρισε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.