Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου θα συναντηθεί με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Χαλίντ Αλ-Σαμπάχ, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, με τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου (WJC), Ρόναλντ Λόντερ, καθώς και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, στις 08:15 ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον Τζον Μίκλεθγουεϊτ, αρχισυντάκτη του Bloomberg News. Στις 11:00 θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στις 11:45 θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.