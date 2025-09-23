Με ένα βίντεο που απευθύνεται άμεσα στους νέους μέχρι 30 ετών, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε μέσω των social media τις βασικές προβλέψεις της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι αυτοαπασχολούμενοι νέοι επαγγελματίες, αλλά και οι ένστολοι απόφοιτοι στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, οι οποίοι, όπως τόνισε, θα δουν σημαντικές βελτιώσεις στα εισοδήματά τους.

«Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», γράφει στην ανάρτησή που έκανε στο Instagram, ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο βίντεο εξηγεί πώς επωφελούνται οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, μηχανικοί, από τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αλλά και οι ένστολοι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας με τις αυξήσεις που θα δουν στο μισθολόγιό τους από 01/01/2026.