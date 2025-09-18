Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παραχώρησε συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για το εθνικό απολυτήριο και τις Πανελλαδικές.

«Το λύκειο έχει γίνει ένας προθάλαμος των Πανελλαδικών και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ερώτημα: Δεν τα πάμε καλά εκείνες τις τρεις ώρες, είναι δίκαιο παρά την υπέρμετρη προσπάθεια να καταδικαστεί αυτή η μεγάλη στιγμή για το παιδί;», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Έτσι, όπως είπε, από το 2029 θα μετράνε και οι βαθμοί των τριών τάξεων του λυκείου, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι Πανελλαδικές δεν καταργούνται.

Η υπουργός υπενθύμισε, επίσης, ότι 29 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τα Γενικά Λύκεια και 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.