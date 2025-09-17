Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα μία από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές ασκήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις τα τελευταία χρόνια, η οποία σχεδιάστηκε με πλήρη μυστικότητα και αιφνιδιαστικά. Η εντολή για την ενεργοποίησή της δόθηκε προσωπικά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο του στρατιωτικού μηχανισμού της χώρας.

Στόχος της άσκησης είναι να δοκιμαστούν στην πράξη τα σχέδια άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση κρίσης και να ελεγχθεί ο βαθμός ετοιμότητας όλων των κλάδων, από τον Στρατό Ξηράς μέχρι την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι η κινητοποίηση εκτείνεται από τα βόρεια σύνορα στον ακριτικό Έβρο μέχρι το Αιγαίο, ενώ περιλαμβάνει συμμετοχή και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά εκπαιδευμένα τμήματα έχουν αναπτυχθεί σε τριάντα νησιά, ενώ στον αέρα συμμετέχουν περισσότερα από εξήντα μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μεταγωγικά, πραγματοποιώντας αποστολές σε διαφορετικά σενάρια. Παράλληλα, συμμετέχει το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, με φρεγάτες, πυραυλακάτους και υποβρύχια να εκτελούν ασκήσεις «σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες μάχης», όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες. Να σημειωθεί ότι η αιφνιδιαστική αυτή ενεργοποίηση σηματοδοτεί και την πλήρη επιχειρησιακή δράση της λεγόμενης «Δύναμης Δέλτα», της πλέον ευέλικτης και ταχείας δύναμης αντίδρασης της χώρας, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο στο δόγμα αποτροπής. Η «Δύναμη Δέλτα» είναι μια διακλαδική δύναμη με συγκεκριμένη δομή και μέσα, που απαρτίζεται από τμήματα των ειδικών δυνάμεων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού, μονάδες επιφανείας του Αρχηγείου Στόλου και μαχητικά του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Είναι τόσο ευέλικτη η συγκεκριμένη Δύναμη που η δομή της μεταβάλλεται συνεχώς, αναλόγως της τακτικής κατάστασης και της περίστασης. Σε αυτή υπάγονται η Ζ’ ΜΑΚ (Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών), το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, η Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, το 575 ΤΠΝ (Τάγμα Πεζοναυτών) της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών και μια σειρά σκαφών και μαχητικών, απαρτίζοντας την ελίτ της άμυνάς μας.

Η χρονική στιγμή της άσκησης μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς πραγματοποιείται τη στιγμή που η Άγκυρα έχει προαναγγείλει ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα ξεκινήσει έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αθήνα επιδιώκει να στείλει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας, δείχνοντας ότι ο Στρατός είναι έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε απειλή ή πρόκληση.

Η μαζική κινητοποίηση και η συμμετοχή όλων των μέσων καταδεικνύουν όχι μόνο την επιχειρησιακή ισχύ της Ελλάδας, αλλά και τη βούλησή της να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το μήνυμα απευθύνεται τόσο σε συμμάχους όσο και σε πιθανούς αντιπάλους: η χώρα διαθέτει την αποφασιστικότητα, τα μέσα και την ετοιμότητα να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΕΘΑ έχει ως εξής: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ. Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ».

Να σημειωθεί ότι από τις αρχές της εβδομάδας στην Αθήνα επικρατούσε έντονος προβληματισμός για τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας και τον τρόπο που αυτές θα εκδηλωθούν στο πεδίο. Οι πρώτες ενδείξεις για τα σχέδια που αφορούσαν το ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» έφθασαν στην ελληνική πλευρά την περασμένη Παρασκευή και λειτούργησαν σαν «καμπανάκι».

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες σχεδιασμού, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να καλούνται να καταρτίσουν διαφορετικά σενάρια αντίδρασης «επί χάρτου», ώστε να υπάρχει έτοιμη απάντηση σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Η στάση αυτή, σύμφωνα με πηγές του Πενταγώνου, έδειχνε ξεκάθαρα ότι η Αθήνα αντιμετώπιζε με σοβαρότητα το ενδεχόμενο να ξεφύγει η κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ίδιο βράδυ αποφασίστηκε η προσωρινή –όπως επισημαίνεται– απόσυρση δύο φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονταν σε αποστολή ελέγχου μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια όρια μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Νέα NAVTEX από την Τουρκία μετά την ελληνική άσκηση

Εντωμεταξύ, η Τουρκία εξέδωσε σήμερα νέα NAVTEX από τον σταθμό της Σμύρνης, με αναθεωρητικές αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης και σε αποστρατικοποιημένα νησιά, μετά την ελληνική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο. Η Άγκυρα λέει πως στις ακτογραμμές των νησιών αυτών δεν πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις. Παράλληλα, η Άγκυρα ανακοίνωσε με νέα NAVTEX πως στο Αιγαίο θα πραγματοποιηθεί αεροναυτική άσκηση χωρίς πυροβολισμούς, που ξεκινά από αύριο και θα διαρκέσει για 25 ώρες.

Με τη νέα NAVTEX, η Άγκυρα επαναφέρει τις αιτιάσεις της για «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών του Αιγαίου. Ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.