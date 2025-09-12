Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, ο οποίος σχολίασε τα πρόσφατα γεγονότα στο Νεπάλ ευχόμενος «άντε και στα δικά μας» και δημοσιεύοντας βίντεο με ένα ελικόπτερο που φέρεται να απομακρύνει κυβερνητικά στελέχη της χώρας.

Απόδραση από το Κατμαντού διεφθαρμένων αξιωματούχων.Δεν θα πω κ στα δικά μας, γιατί αυτοί έχουν έτοιμο τον μπεζαχτα για τις "δύσκολες"μέρες…Θα πω ειδικό δικαστήριο από αδιάφθορους δικαστές (ναι υπάρχουν)με την κατηγορία της προδοσίας όλου του λαού. Posted by Ριτσα Μεμτσα on Wednesday, September 10, 2025

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε την ανάρτηση λέγοντας: «Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λιντσάρισε και έφυγαν με τα ελικόπτερα». Παράλληλα, εξήγησε ότι στην ασιατική χώρα «το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό. Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση».

Ο κ. Γεωργιάδης ολοκλήρωσε το σχόλιό του για τον Παύλο Πολάκη λέγοντας: «Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνηση τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… μωραίνει Κύριος».

