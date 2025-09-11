Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα την περασμένη Παρασκευή στο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει εκνευρισμό στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που φάνηκε και από το ότι η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ μονοπωλήθηκε από τις ερωτήσεις που αφορούσαν τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Παύλος Πολάκης μάλιστα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την αποδοχή που απολαμβάνει σε μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου στο Facebook του, ακόλουθός του έγραψε «Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, είστε ένα τίποτα λέω εγώ. Και να με κρίνει ο θεός της Δημοκρατίας».

Λίγο πιο κάτω, ο Παύλος Πολάκης απαντά στον ακόλουθο του Γιώργου Καραμέρου: «Ο Τσίπρας χωρίς εμάς έχεις σκεφτεί τι είναι Μάρκο;»