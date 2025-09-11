Με τον καθιερωμένο αγιασμό άρχισε σήμερα, Πέμπτη, η νέα σχολική χρονιά, 2025-26 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της επικράτειας. Με την ευκαιρία αυτή, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, βρέθηκε στην Ξάνθη.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός παραβρέθηκε στον αγιασμό πέντε σχολείων: στο 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, στο 11ο Δημοτικό και 1ο Ειδικό Δημοτικό «Μαριέττα Γιαννάκου», στο 5ο Γυμνάσιο και 4ο Γενικό Λύκειο «Μαριέττα Γιαννάκου» και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της Ξάνθης (1ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο).

«Βρίσκομαι στην Ξάνθη για έναν ξεχωριστό λόγο, την έναρξη της σχολικής χρονιάς», ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη κατά τον αγιασμό στο Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης. Έκανε λόγο για «ειδοποιό διαφορά» της φετινής σχολικής χρονιάς με τη λειτουργία 12 νέων, δημόσιων σχολείων, των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων και παράλληλα τόνισε ότι για το υπουργείο «βρίσκεται στην ίδια προτεραιότητα κάθε σχολείο, οποιασδήποτε βαθμίδας, οπουδήποτε στην Ελλάδα».

Όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, «πίσω από το νέο εγχείρημα, το νέο αυτό δημόσιο σχολείο, υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω», ώστε να είναι έτοιμα όλα την πρώτη ημέρα. Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της λειτουργίας των ομίλων: «Θα κάνετε πράγματα το απόγευμα, που θα σας βοηθήσουν να διευρύνεται το πνεύμα σας, να αναπτύξετε μία δεξιότητα, να κάνετε κάτι το οποίο αγαπάτε πολύ, έναν όμιλο, που θα σας κάνει να δεθείτε ακόμα περισσότερο μεταξύ σας, αλλά και με παιδιά της γειτονιάς. Γιατί θέλουμε το σχολείο αυτό να είναι ανοικτό στην κοινωνία και θα είναι».

Η κυρία Ζαχαράκη μίλησε για τα καινούρια βιβλία της Πληροφορικής, αλλά και το νέο μάθημα του γυμνασίου, την Οικονομία. «Σας χρειάζεται, γιατί μαθαίνετε πολύ βασικούς όρους, τι σημαίνει Οικονομία, τι σημαίνει “τα βγάζω πέρα με τα οικονομικά μου”, αλλά να ξέρετε και πολύ βασικά πράγματα για το μετά», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη διαδικασία επιλογής του εγχειριδίου για κάθε μάθημα για την επόμενη σχολική χρονιά, στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και στο νέο πρόγραμμα για την Τεχνητή Νοημοσύνη που θα υλοποιηθεί στα σχολεία.

Η υπουργός Παιδείας κατέληξε ότι πέραν αυτών, «την πραγματική διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι» και ευχήθηκε σε όλους καλή σχολική χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κυρία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της επίσκεψης της στην Ξάνθη, επισκέφθηκε και μειονοτικά σχολεία της περιοχής.

