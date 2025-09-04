Την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο γενικό νοσοκομείο Δράμας ακύρωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από ένταση που επικράτησε στον εξωτερικό χώρο προτού ο ίδιος φτάσει στο σημείο.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε αυτή του την απόφαση με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στο X, όπου δείχνει την εικόνα στο νοσοκομείο. «Έφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του αστυνομικού υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψή μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλειά μου».

«Στα νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά».

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε όλες τις παρεμβάσεις που έκανε για το νοσοκομείο Δράμας παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων.

ΓΝ Δράμας*:



– 77% των οργανικων θέσεων ειναι καλυμμένες (στις 725 οργανικές θέσεις, 558 υπηρετούντες, εκ των οποίων 406 μόνιμοι)



– ⁠Πληρότητα: 48%



– ⁠Σε σχέση με το 2019, υπηρετούν + 9 ιατροί (103 vs 94), +4 νοσηλευτές (306 vs 302), -75 άτομα λοιπό προσωπικό (125 vs 200)… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

Σε άλλη του ανάρτηση, ο ίδιος ανέφερε ότι «εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο Δήμος, με τον οποίο έχω άριστη συνεργασία επίσης, ξαναπροκηρύξαμε τις θέσεις με αυτά, δεν έκανε αίτηση κανένας».

«Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψή μου αυτή, ο πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματά τους, προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξή μου».

Εδώ και πολλά χρόνια οι παθολόγοι στο Νοσοκομείο Δράμας ο ένας μετά τον άλλον παραιτούνται. Όταν έγινα Υπουργός ασχολήθηκα κατά προτεραιότητα, προκήρυξα τις θέσεις, δεν ήρθε κανένας, μετά μου ζήτησαν να θεσπιστούν κίνητρα, και το Υπουργείο τους έδωσε οικονομικά κίνητρα και ο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

«Κάτω από την ανάρτησή του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν. Δίπλα σε αυτόν συσπειρώθηκε μία αντίδραση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ΠΑΣΟΚ κλπ έχουν βάλει ήδη εκεί μικρόφωνα, κάμερες και ετοιμάζουν αντιπολιτευτικό σόου. Επαναλαμβάνω, στο Νοσοκομείο για το πρόβλημα του οποίου νομοθέτησα ειδικά στη Βουλή και έκανα δεκτά όλα τους τα αιτήματα και προσέλαβα ήδη +10 ιατρούς», συμπλήρωσε ο ίδιος.