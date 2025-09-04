«Το νέο gov.gr wallet θα έχει όλα όσα έχουμε πολύ πιο ομαδοποιημένα. Θα έχει τη θυρίδα του πολίτη πιο προβεβλημένη γιατί είναι ένα σημείο που το δημόσιο αποθέτει σημαντικά έγγραφα για τους πολίτες», εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφορικά με τη νέα εκδοχή του gov.gr wallet που θα γίνει η παρουσίασή του στη ΔΕΘ και -όπως ανακοίνωσε- θα τεθεί σε λειτουργία σε δέκα ημέρες.

Ο ίδιος μιλώντας στο Action24, είπε ότι «θα έχει και ψηφιακό βοηθό σε περίοπτη θέση τον οποίο θα μπορούμε να ρωτήσουμε π.χ. για υπεύθυνη δήλωση».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τις κάμερες στους δρόμους, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε ότι «υπάρχουν δύο διαγωνισμοί ο ένας για το πληροφοριακό σύστημα για να φτάνουν σύντομα στον πολίτη όπου είμαστε στη διαδικασία των ενστάσεων και ο μεγάλος για τις κάμερες που τέθηκε σε διαβούλευση».

«Η περιφέρεια Αττικής σύντομα θα μας δώσει τις νέες δικές τις κάμερες γιατί το κόκκινο φανάρι και η χρήση κινητού είναι οι δύο σημαντικότερες αιτίες για θανατηφόρα δυστυχήματα», τόνισε ο ίδιος, σύμφωνα με τον οποίο «εάν δεν γίνουν ενστάσεις σε 1,5-2 μήνες μπορούμε να έχουμε τις πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρίνισε, επίσης, ότι «το διαβατήριο δεν μπορεί να καταργηθεί γιατί η ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ευρώπης, δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία ψηφιακής ταυτοποίησης. Αν υπήρχε θα μπορούσαν όλοι να πάνε παντού, ο μόνος κοινός τρόπος είναι τα διαβατήρια».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφερόμενος στον προσωπικό αριθμό, είπε ότι «έχουμε 1,3 εκατ. εκδόσεις κυρίως ψηφιακά ενώ βρήκαμε 380.000 λάθη που αφορούν α πατρώνυμο, μητρώνυμο, λάθος ημερομηνίες, αναγραμματισμούς και 5.500 διπλοεγγραφές, δύο αριθμοί ταυτότητας, δύο ΑΜΚΑ γιατί το μητρώο του έχει ζητήματα. Αυτά τακτοποιούνται για να μην έχουν ζητήματα όταν κάνουν συναλλαγή με το δημόσιο».

Τέλος, όπως υπενθύμισε: «Από τις 6 Νοεμβρίου έρχεται η αυτόματη απόδοση Προσωπικού Αριθμού. Όπου μπορούμε θα το κάνουμε αυτόματα, όπου δεν είναι δυνατόν ο πολίτης θα πρέπει να δώσει διευκρινίσεις».