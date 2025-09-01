Για τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που αναμένεται να ανακοινώσουν εντός της ημέρας οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας μίλησε ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, τονίζοντας ότι «αν κρίνουμε ότι οι προμηθευτές ενέργειας, οι πάροχοι, δεν μετακυλούν αυτή τη χαμηλότερη ενέργεια στους καταναλωτές, θα παρέμβουμε».

Ο ίδιος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, με αφορμή το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός στις εταιρείες ότι θα πρέπει να περάσουν τις μειώσεις της χονδρικής στη λιανική, διαφορετικά, θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, ανέφερε ότι «αυτό που είδαμε και αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Για να δώσω κάποια στοιχεία, πέρυσι το καλοκαίρι που υπήρχε μια μίνι ενεργειακή κρίση, η μέση χονδρική ήταν 122 ευρώ, εννοώ ο Ιούνιος, Ιούλιος και ο Αύγουστος. (…) Είχαμε μια αρκετά μεγάλη μείωση στις τιμές του καλοκαιριού, με, ειδικά τον Αύγουστο να έχει πέσει η χονδρική στα 73 ευρώ και αυτό που είπε και ο πρωθυπουργός είναι ότι περιμένουμε από τους προμηθευτές αυτή την πολύ μεγάλη μείωση, ειδικά και το γεγονός ότι το καλοκαίρι που περάσαμε δεν επαληθεύτηκαν οι φόβοι που υπήρχαν για υψηλές τιμές, ότι αυτό πρέπει να περάσει στον καταναλωτή και να το δούμε στα τιμολόγια. Και ελπίζουμε ότι θα το δούμε όταν οι πάροχοι ανακοινώσουν τα τιμολόγια».

Αναφορικά με την πιθανότητα το ποσοστό της μείωσης στην τιμή να είναι έως και 30%, αντίστοιχη δηλαδή με τη μείωση της τιμής που ανέφερε προηγούμενα, ο Νίκος Τσάφος διευκρίνισε ότι «το 30%, είναι η σύγκριση του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή τριών μηνών με τους τρεις μήνες του φετινού καλοκαιριού. Άρα δεν είναι ότι αυτή ακριβώς η ποσοστιαία μείωση θα φανεί και στη λιανική. Και θυμίζω ότι η χονδρική είναι το σημείο εκκίνησης για τη λιανική. Μετά υπάρχουν και άλλα κόστη τα οποία προστίθενται, που οδηγούν στη τιμή της λιανικής».

«Ο λόγος που ήταν χαμηλή η τιμή ήταν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι ΑΠΕ»

«Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι προμηθευτές φοβόντουσαν για το καλοκαίρι. Αυτό το “κακό” καλοκαίρι δεν επαληθεύτηκε. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Ο Αύγουστος ιδιαίτερα ήταν πολύ καλός και αυτό το γεγονός και αυτή την πολύ χαμηλή τιμή του Αυγούστου εμείς περιμένουμε να τη δούμε να αντανακλάται στα τιμολόγια που θα βγάλουν οι πάροχοι από τον Σεπτέμβριο» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Ενέργειας.

«Ο λόγος που ήταν χαμηλή η τιμή ήταν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό οι ΑΠΕ που έχουμε στη χώρα», σημείωσε ο υφυπουργός.

Στη συνέχεια όπως είπε ο Νίκος Τσάφος: «Αυτό που συμβαίνει γενικά όχι μόνο στη χώρα μας, παντού υπάρχει μια καμπύλη μέσα στην ημέρα, αλλά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται κάθε ώρα. Άρα, το μεσημέρι που έχει πάρα πολύ ήλιο η τιμή είναι αρκετά χαμηλή, πολλές φορές φτάνει στο μηδέν, μερικές φορές φτάνει να είναι και αρνητική. Όταν πέφτει ο ήλιος όμως και γυρνάει και όλος ο κόσμος σπίτι και αρχίζει να μαγειρεύει, ανάβει αιρκοντίσιον, η τιμή ανεβαίνει».

«Άρα, η αλήθεια είναι ότι κάποιος μπορεί να δει μια στιγμιαία τιμή το μεσημέρι και να πει είναι πάρα πολύ φθηνή, αυτή είναι μια πλασματική εικόνα διότι δεν ανταποκρίνεται στο εικοσιτετράωρο ούτε και σε όλο το μήνα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι αν η μέση τιμή ανταποκρίνεται μετά και ανεβοκατεβαίνει και τα αυτά τα ανεβάσματα και κατεβάσματα μετατρέπονται στη λιανική τιμή και αυτό είναι που εμείς περιμένουμε να δούμε τον Σεπτέμβριο», εξήγησε ο ίδιος.

«Δεν θεωρούμε ότι η χονδρική είναι κάτι που χρήζει παρέμβαση»

Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός και συγκεκριμένα το ενδεχόμενο να μην αποτυπωθεί στη λιανική τιμή του ρεύματος η μείωση της χονδρικής, ο Νίκος Τσάφος, ερωτηθείς για τα μέτρα που θα μπορούσαν να αποφασιστούν σε αυτή την περίπτωση, ανέφερε: «Στο παρελθόν -και όταν λέμε για το παρελθόν, εννοούμε το 2021- όταν ανέβηκαν οι τιμές, είχαμε κάνει μια σειρά παρεμβάσεις. Κάποιες παρεμβάσεις ήταν στη χονδρική, κάποιες παρεμβάσεις στη λιανική, κάποιες παρεμβάσεις προσπαθούσαν να διορθώσουν υπερκέρδη, κάποιες παρεμβάσεις ήταν υπέρ των καταναλωτών, δηλαδή, να επιδοτήσουμε τα τιμολόγια των καταναλωτών.

«Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή στη χονδρική φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση που είναι πολύ σημαντική, άρα δεν θεωρούμε ότι η χονδρική είναι κάτι που χρήζει μια παρέμβαση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι να μεταφερθεί αυτή η χονδρική στη λιανική. Έχουμε εργαλεία, τα έχουμε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, όπου έχουμε φορολογήσει υπερκέρδη και έχουμε βάλει περιθώρια για τη λιανική. Έχουμε μηχανισμούς από το παρελθόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό που θα δούμε τα τιμολόγια να μειώνονται τον Σεπτέμβριο».

«Η συσσωρευμένη ακρίβεια προέρχεται κυρίως από το φυσικό αέριο»

Περιγράφοντας τη γενική εικόνα, ο υφυπουργός Ενέργειας ανέφερε πως στη χώρα μας πάντα κοιτάμε δύο τιμές, τη χονδρική και τη λιανική που πληρώνει ο καταναλωτής. Αν δούμε και τις δυο τιμές, σημείωσε, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη ακρίβεια η οποία προέρχεται κυρίως από το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει ακριβό και είναι τα απόνερα της ενεργειακής κρίσης του 2022 και αυτό το ακριβό φυσικό αέριο μεταφέρεται στη χονδρική και με τη σειρά της η χονδρική μεταφέρεται στη λιανική.

Τέλος, όπως είπε ο Νίκος Τσάφος: «Να κάνω δύο σχόλια γενικά. Πρώτον, αν δείτε τη λιανική στη χώρα μας είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προφανώς, λόγω της οικονομικής κρίσης που περάσαμε αυτό δεν είναι καλό, θα θέλαμε να ήμασταν πιο χαμηλά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά είμαστε πάνω στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, η συσσωρευμένη ακρίβεια στη χώρα μας είναι και αυτή περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάποιους μήνες είμαστε πιο πολύ, κάποιους μήνες είμαστε και πιο χαμηλά. Αυτό τι μας λέει; Ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο».