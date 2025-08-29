«Το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής» φαίνεται πως έζησε η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύτρια του πολιτικού φορέα «Μέτωπο Νίκης», Ραχήλ Μακρή, σύμφωνα τουλάχιστον με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook.

Και ποιο ήταν αυτό το δράμα; «Να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ», γράφει.

Η ανάρτηση της Ραχήλ Μακρή έχει ως εξής:

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”. Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο. Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».