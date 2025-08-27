Τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, αλλά και την 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», δήλωσε

Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι « από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο». Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα για το νέο ΟΣΕ, επισημαίνοντας ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια.

Τέλη Ιουλίου, εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεω-εντοπισμού. «Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών ξανά», επεσήμανε, τονίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημειώνοντας ότι « πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος».

Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ «έρχονται νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες θα μετατραπούν σε ανισόπεδες».