Στο σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας αναφέρεται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση του εθνικού σχεδίου για τα ύδατα στις 10:30 στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγχωνεύσει εκατοντάδες μικρές εταιρείες ύδρευσης, σε μια περίοδο όπου η επιδεινούμενη ξηρασία έχει αφήσει τα φράγματα που τροφοδοτούν την Αθήνα στη χαμηλότερη στάθμη των τελευταίων τριών δεκαετιών, γράφει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, περισσότερες από 700 εταιρείες ύδρευσης, οι περισσότερες εκ των οποίων ελέγχονται από δήμους, θα συγχωνευθούν σε τρεις, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

