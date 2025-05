BEAST

Πολιτικές εντάσεις και το θερμόμετρο στα ύψη

Καλημέρα σε όλους. Συνήθεια έχει γίνει να τσακώνονται στη Βουλή και χθες είχαμε μια ακόμα φασαρία, ένα νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά με συμμετέχοντες τους Γιώργο Φλωρίδη και Νάσο Ηλιόπουλο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, με αφορμή το πόρισμα του ΕΜΠ για την τραγωδία των Τεμπών, όπως σας είχα προαναγγείλει, περνάει στην αντεπίθεση ποντάροντας στην αλλαγή της κοινής γνώμης για το θέμα.

Μέσα σε όλα

Δεν έχετε παράπονο, σας ενημέρωσα χθες για τη δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει το 30 plus και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σας είπα, επίσης, ότι υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα ερώτηση που αφορά το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το τι θα είναι επιτυχία για το κόμμα στις επόμενες εθνικές κάλπες, με τους πολίτες να δηλώνουν σε ποσοστό 45,4% απλώς να βγει δεύτερο. Αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι χωρίς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπαίνει καν στη Βουλή.

Ο πρώην και ο νυν

Μαθαίνω ότι πρώην πρόεδρος κόμματος έχει ζητήσει να συναντήσει τον νυν πρόεδρο και ο τελευταίος, για να το πω κομψά, σφυρίζει αδιάφορα! Και όταν συναντιούνται, που αυτό γίνεται πλέον σπάνια, ο πρόεδρος ούτε που του δίνει σημασία. Κοιτάξτε, εμένα λογικό μου ακούγεται, αφού οι δύο τους παλιά είχαν εξαιρετική σχέση, αλλά ο πρώην αποφάσισε να τον αδειάσει και να παίξει με άλλους – την ώρα που δεν υπήρχε και λόγος. Όχι ότι καταλαβαίνει τι έκανε, αλλά ας πρόσεχε.

Η κόντρα Φλωρίδη – Ηλιόπουλου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν χαρίζεται και αυτό το ξέρουν όλοι. Ε, χθες σε συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου του, ο Γιώργος Φλωρίδης δεν έμεινε απαθής, αν και δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι υπουργός της κυβέρνησής της, όταν ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς είπε προς την ΚΟ της ΝΔ: «Είστε αλήτες». Ε, αυτό ήταν για να πάρει φωτιά η Ολομέλεια παρά την πυροσβεστική προσπάθεια της Όλγας Γεροβασίλη, που εκείνη την ώρα προήδρευε. Για αρκετή ώρα επικράτησε πανδαιμόνιο, αλλά οι περισσότεροι παριστάμενοι διέγνωσαν άγχος στη Νέα Αριστερά για τα δημοσκοπικά της ποσοστά που είναι περίπου στο 1,5%.

Προσέγγιση με ΣΥΡΙΖΑ

Και να μείνω στη Νέα Αριστερά, αλλά θα σας αναφέρω τι έμαθα σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και καιρό σας έχω εξηγήσει πως θα έρθουν πιο κοντά βουλευτές της Νέας Αριστεράς με το πρώην κόμμα τους. Μάλιστα χθες έγινε το πρώτο βήμα, όταν ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Σωκράτης Φάμελλος, ως πρόεδροι των ΚΟ συνυπέγραψαν ερώτηση κοινή για την υπόθεση της απόλυσης του μηχανοδηγού και συνδικαλιστή, Κώστα Γενιδούνια, από την Hellenic Train. Επίσης, το κείμενο είχε και τις υπογραφές των γραμματέων των ΚΟ, Διονύση Καλαματιανού, από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Πέτης Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. Ρώτησα τι σημαίνει αυτό και μου είπε πρόσωπο που ξέρει ότι θα δούμε και άλλες κοινές ερωτήσεις έως το συνέδριο, όπου εκεί θα φανεί ποιοι θα επιλέξουν να επιστρέψουν. Πάντως από την άλλη ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε χθες κάθε συνεργασία εκλογική ή μετεκλογική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και απλώς είπε για την κοινή πρωτοβουλία στη Βουλή για τα Τέμπη.

Το «όχι» Τσακαλώτου

Πάντως, κάποιοι το σκέπτονται σοβαρά να επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το Συνέδριό του στα μέσα Ιουνίου. Σας το έχω πει. Αυτό είναι το deadline που τους δίνουν από την Κουμουνδούρου. Αυτός που αντιστέκεται και δεν πρόκειται να δεχτεί να γυρίσει ή να συνεργαστεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία διάθεση να ξαναβρεθεί πάλι με όσους αντιπαρατέθηκε τα τελευταία χρόνια. Ετοιμάζει τις επόμενες μέρες συζήτηση για το τελευταίο του βιβλίο, ενώ είναι σε πλήρη λειτουργία και το προσωπικό του μπλογκ.

Σε απόσταση ο Τσίπρας

Και αφού είμαι στα πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως μαθαίνω, θα μείνει σε απόσταση από το συνέδριο του κόμματος. Δεν λέω ότι δεν θα πάει, μάλλον την πρώτη μέρα, αλλά δεν έχει σκοπό, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να μιλήσει ή να παρέμβει. Και αυτό έχει τη σημασία του για τα μελλούμενα και πώς σκέπτεται ο ίδιος τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως μου είπε άνθρωπος που τον ξέρει καλά, έχει εδραιωθεί μέσα του η ιδέα της επιστροφής με άλλον φορέα που θα δημιουργηθεί, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει το πότε.

Στροφή στην καθημερινότητα

Στα κυβερνητικά, είδα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να μιλάει για την υγεία χθες στο συνέδριο του Υγεία Μου, σήμερα θα πάει στο ΚΑΤ. Είναι σαφές, όπως μου είπε καλή πηγή, ότι πλέον εστιάζει και στρέφεται προς την καθημερινότητα. Η επίσκεψη σήμερα σχετίζεται με τις εργασίες που γίνονται στο νέο Τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου, με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, όπως έμαθα, θα υπάρξει και κύμα περιοδειών υπουργών και υφυπουργών στην περιφέρεια με στόχο να αλλάξει το κλίμα έως τις θερινές διακοπές με βάση και τις οδηγίες του Αμερικανού γκουρού της επικοινωνίας Σταν Γκρίνμπεργκ.

Τι θα κάνει η κυβέρνηση με Καραμανλή

Μου είπαν ότι στην κυβέρνηση μελετούσαν το ενδεχόμενο να στείλει η ΝΔ την πρόταση που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πάρει αυτό θέση έναντι του κατηγορητηρίου, κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως έχει προαναγγείλει ο Ν. Ανδρουλάκης και να φύγει από τη ΝΔ το «βάρος» να αποφασίσει αν θα τη στηρίξει ή όχι. Έμαθα, όμως, ότι εσχάτως άλλαξαν άποψη στο Μέγαρο Μαξίμου και το πιο πιθανό είναι να καταθέσει η ΝΔ δικό της αίτημα για Προανακριτική που θα αφορά πλημμεληματικές κατηγορίες, χωρίς, ωστόσο, να έχει ξεκαθαρίσει αν θα αφορά παράβαση καθήκοντος ή κάποιο άλλο αδίκημα.

No comment

Μπορεί να συζήτησαν χθες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τις νέες προοπτικές στο ΕΣΥ δύο συντονιστές διευθυντές νοσοκομείων με τον πρωθυπουργό, ωστόσο, όταν ο δημοσιογράφος, Αντώνης Σρόιτερ, στο τέλος της συζήτησης βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε για τα Τέμπη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φάνηκε η αμηχανία των γιατρών. «Αποτραβιέστε ξαφνικά», τους είπε ο Σρόιτερ χαμογελώντας, «κάντε στην άκρη αν θέλετε». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρκέστηκε στη φράση: «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», ερωτηθείς για το πόρισμα Καρώνη και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι οι καλόπιστοι πολίτες έχουν καταλάβει πια τι πήγε να συμβεί και είναι ενθαρρυντικό ότι, έστω και με καθυστέρηση, φωτίζουμε τα πραγματικά περιστατικά». «No comment», απάντησε ωστόσο για την Προανακριτική που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Αξιόπιστη πηγή μού μετέφερε ότι συνεχίζεται η ενδελεχής ανάγνωση της ογκωδέστατης δικογραφίας από το στενό επιτελείο της κυβέρνησης και τους νομικούς του Μαξίμου, ωστόσο τηρούν και στάση αναμονής αναμένοντας το ΠΑΣΟΚ και το πράσινο κατηγορητήριο.

«Made in Greece» φέρνει στο προσκήνιο ο Θεοδωρικάκος

Μία ενδιαφέρουσα νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται το επόμενο διάστημα από τον Τάκη Θεοδωρικάκο και το υπουργείο Ανάπτυξης του οποίου ηγείται, καθώς ο ίδιος χθες αργά το απόγευμα στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων, προανήγγειλε τη δημιουργία πλαισίου για την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων. Στόχος αυτής της κίνησης, όπως υποστήριξε ο Θεοδωρικάκος, είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand name για τα ελληνικά προϊόντα σε διεθνές επίπεδο. Καθόλου τυχαίο άλλωστε δεν φαίνεται να είναι το γεγονός της πρόσφατης επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιταλία, όπου είχε συνάντηση με την ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, στο πλαίσιο εργασιών του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, όπου ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Ιταλό υπουργό Επιχειρήσεων και Made in Italy, Αντόλφο Ούρσο. Τι θέλω να πω με αυτό; Ότι οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει και υπουργείο «Made in Italy». Και ήρθε επιτέλους η ώρα να αναγνωρίσει και να ενισχύσει τη δυναμική των προϊόντων της και η Ελλάδα, προτάσσοντας το «Made in Greece».

Συνεργασία υπουργείου Υγείας – Δήμου Αθήνας

Είναι γνωστό ότι ο υπουργός Υγείας, όταν βάλει σκοπό να φέρει αποτέλεσμα για το υπουργείο του και κατ’ επέκταση για την κυβέρνηση, δεν έχει πρόβλημα να συνεργαστεί ακόμα και με πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Άδωνις Γεωργιάδης λοιπόν προανήγγειλε συνεργασία των δήμων της χώρας με το υπουργείο Υγείας για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών. Και η πρώτη συνεργασία δεν άργησε να γίνει. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ήρθε σε συνεννόηση με τον υπουργό και θα παραχωρήσει ένα κτίριο του γηροκομείου Αθηνών, ώστε να ανακαινιστεί και να χρησιμοποιηθεί για την παροχή θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς.

Η κίνηση των «8» της ΝΔ

Μια πρακτική ερώτηση κατέθεσαν προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θόδωρο Λιβάνιο, οκτώ βουλευτές της ΝΔ. Οι κυβερνητικοί βουλευτές τάσσονται υπέρ της αναγραφής του αριθμού σταυρών προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο, είτε επιστολικό είτε διά ζώσης. Οι βουλευτές, Δημήτρης Καιρίδης, Θεόδωρος Καράογλου, Μακάριος Λαζαρίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Στυλιανός Πέτσας, Γεώργιος Κωτσός, Σοφία Βούλτεψη και Περικλής Μαντάς, κατέθεσαν ερώτηση ζητώντας να μάθουν εάν υπάρχει πρόθεση, σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για την επέκταση της ρύθμισης και το ενδιαφέρον είναι ότι θεωρούν πως είναι εύλογο να ολοκληρωθεί η επέκταση της ρύθμισης και στις εθνικές και αυτοδιοικητικές (δημοτικές και περιφερειακές) εκλογές.

Η Νίκη κινείται

Έμαθα εσχάτως ότι μπορεί δημοσκοπικά να χάνει δυνάμεις το κόμμα Νίκη του Δημήτρη Νατσιού, ωστόσο ο πρόεδρος δεν μένει άπραγος. Αντιθέτως εμφανίζει δραστηριότητα και ειδικά στην περιφέρεια. Μάλιστα, το κόμμα ανοίγει γραφεία, κάνει δηλαδή εγκαίνια. Ρώτησα πώς θα στελεχωθούν αυτά και η απάντηση που έλαβα με απόλυτη σιγουριά ήταν: «Αυτό δεν είναι πρόβλημα…».

Συλλυπητήρια

Χθες έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία και η κηδεία του πατέρα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, Μιχάλη ο οποίος ήταν και ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου και απ’ ό,τι έμαθα είχε στηρίξει και αρκετά ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου. Στην κηδεία που έγινε στους Αγίους Αναργύρους έδωσαν το παρών από το ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του, Σωκράτης Φάμελλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Διονύσης Καλαματιανός, η Ράνια Σβίγκου και ο Νίκος Παππάς. Η στήλη στέλνει συλλυπητήρια στον Κώστα Αρβανίτη και την οικογένεια του εκλιπόντα.

Οι επενδύσεις Κόκκαλη στις ασφάλειες

Η πρώτη κίνηση στον ασφαλιστικό κλάδο από τον Σωκράτη Κόκκαλη έγινε με την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική. Ωστόσο φαίνεται ότι ο γνωστός επιχειρηματίας έχει βάλει στόχο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το εκτόπισμα του ομίλου Ευρώπη Holdings, στον τομέα των ασφαλειών. Γι’ αυτό άλλωστε και εξαγόρασε μόλις πριν από λίγες ώρες τη ΝΑΚ, εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων αλλά και το 40% της ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων. Ο Κόκκαλης επιδιώκει να μπει στο κλαμπ των μεγάλων στον τομέα των ασφαλίσεων, όπου σήμερα πέντε μεγάλες εταιρείες κατέχουν το 61% της συγκεκριμένης αγοράς. Κάτι που βλέπω ότι ξεκάθαρα επιδιώκει μέσα από τις κινήσεις που πραγματοποιεί.

Η επέκταση του Mare West και η ανακαίνιση του River West

Δύο μεγάλα εμπορικά πάρκα έχει στην ιδιοκτησία της η Noval της οικογένειας Στασινόπουλου. Το ένα είναι το Mare West στην Κόρινθο και το άλλο το River West στον Κηφισό. Για το πρώτο ο Μιχάλης Παναγής, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είπε χθες σε κύκλο αναλυτών κατά την ενημέρωσή τους, ότι θέλει να το επεκτείνει, αποκτώντας και άλλο όμορο οικόπεδο, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση που υπάρχει και από άλλες επιχειρήσεις πέρα από τις ήδη υπάρχουσες, να νοικιάσουν χώρο εκεί. Το άλλο νέο που έβγαλε ο Παναγής, είναι ότι επίκειται και ανακαίνιση σε χώρους του River West, το οποίο ξεκίνησε με ενοίκια 17 ευρώ το τετραγωνικό και σήμερα έχει φτάσει ακόμα και τα 90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Επομένως η ανακαίνιση σημαίνει και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας και κατ’ επέκταση υψηλότερων μισθωμάτων.

Μεγάλο πλήγμα η διακίνηση «μαύρου» ελαιολάδου

Σχεδόν 7 στα 10 λίτρα ελαιολάδου που διακινούνται στην Ελλάδα, διακινούνται «μαύρα» και χωρίς παραστατικά. Αυτό μου έλεγε άνθρωπος μου βαθιά γνώση του αντικειμένου και της συγκεκριμένης αγοράς. Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που αυτή στιγμή ο κλάδος πλήττεται βαύναυσα από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αμφιβόλου ποιότητας προϊόν, αναμείξεις με σπορέλαια ή με κατώτερης ποιότητας έλαια και άλλες τέτοιες πρακτικές, είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Σας θυμίζω πολύ απλά ότι υφίσταται νόμος που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις εστίασης να βάζουν εμφιαλωμένο και σφραγισμένο μπουκαλάκι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στο τραπέζι του πελάτη τους. Και σας ρωτάω: Πόσα χρόνια έχετε να δείτε μπουκαλάκι ελαιολάδου σε τραπέζι εστιατορίου; Η απάντηση είναι μάλλον αυτονόητη και το ερώτημά μου ρητορικό. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Οι έλεγχοι στα τρόφιμα

Περίπου 2.000 καταγγελίες μαθαίνω ότι φτάνουν κάθε χρόνο στα γραφεία του ΕΦΕΤ για ακατάλληλα ή νοθευμένα τρόφιμα. Καταγγελίες που προέρχονται από ανταγωνιστές και φυσικά από καταναλωτές. Αριθμός διόλου ευκαταφρόνητος αν το καλοσκεφτείτε. Μου έλεγε άνθρωπος με γνώση των πραγμάτων ότι η αμφίβολη ποιότητα πολλών τροφίμων που συχνά αγοράζουμε από τα ράφια, βάζει ενίοτε σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και φυσικά ζημιώνει οικονομικά τον καταναλωτή που αγοράζει κάτι σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτήν που πραγματικά αξίζει. Πόσοι άνθρωποι του ΕΦΕΤ βρίσκονται επί το έργον και κάνουν ελέγχους; Κάτι περισσότερο από 200 άτομα, τα οποία θεωρούνται επαρκής αριθμούς σύμφωνα με τους επιτελείς του Φορέα, για να ελέγξουν μία αγορά στην οποία κυκλοφορούν αρκετά εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια προϊόντων κάθε χρόνο.