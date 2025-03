«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

We are deeply alarmed by reports of violent clashes with numerous civilian casualties in Syria. We call on all sides to show responsibility and seek peaceful solutions, refraining from actions that would further inflame tensions.