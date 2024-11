«Ψηφίστηκε δωρεάν προσωπικός γιατρός για όλους και για πρώτη φορά δωρεάν προσωπικός παιδίατρος για πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά και εκτός από αυτά, πανεπιστημιακά κέντρα Υγείας, τηλεϊατρική και για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας 40.000 ευρώ εφάπαξ σε όσους νέους γιατρούς επιλέξουν να κάνουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και της Παθολογίας. Αυτό το νομοσχέδιο πέρασε ένα χρόνο διαβουλεύσεων, συζητήσεων με όλους τους φορείς και για μένα είναι πολύ σημαντικό διότι πραγματικά είναι η πρώτη φορά που η χώρα δίνει τέτοιου ύψους κίνητρο σε νέους γιατρούς για να επιλέξουν μια ειδικότητα. Πάμε να φτιάξουμε τη μαγιά, το ανθρώπινο δυναμικό που μας λείπει από το ΕΣΥ» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε επιπλέον θέσεις. Τα περισσότερα κενά τα έχουμε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Εκεί λοιπόν θα ανοίξουμε τις περισσότερες θέσεις και με βάση το χθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πλέον και αποτελεί νόμο θέλουμε ο πολίτης να γράφεται σε γιατρό του Δήμου που κατοικεί ή όμορων δήμων. Θέλουμε να είναι ο προσωπικός γιατρός κοντά στον τόπο κατοικίας των ανθρώπων» επεσήμανε η κ. Αγαπηδάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τον προσωπικό γιατρό.

Σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για τους ειδικευόμενους γιατρούς η υφυπουργός ανέφερε ότι «και εγώ θα ήθελα να είχαμε εκατοντάδες παθολόγους γενικούς γιατρούς και να μπορούσαν να μπουν. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύς κόσμος και γι’ αυτό είναι ανεδαφική η κριτική της αντιπολίτευσης είναι ότι στη χώρα μας το σύνολο των ιατρών – αν πάρουμε όλους τους γιατρούς που έχουμε στη χώρα- ξέρετε τι ποσοστό είναι γενικοί ιατροί και παθολόγοι; 6% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος; 20%. Τι θέλω να πω; Γι’ αυτό δίνουμε το κίνητρο των 40.000 ευρώ για να έχουμε σε μερικά χρόνια και εμείς περισσότερους γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Τι να κάνουμε μέχρι τότε; Να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς προσωπικό γιατρό; Δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μέσα τους ανθρώπους που ειδικεύονται στη γενική ιατρική και στην παθολογία και είναι στο τελευταίο έτος».

Για το τι θα γίνει αν τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε ότι «οι προληπτικές εξετάσεις, το νέο σύστημα πρόληψης έχει θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση το 2020 με το νόμο 4675. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ήρθε για να μείνει. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουμε άλλο χρηματοδοτικό πόρο. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτό το σύστημα ήρθε για να μείνει. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τα κυριότερα χρόνια νοσήματα, καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καρδιαγγειακά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν προγραμματιστεί τα πρώτα χειρουργεία με ανθρώπους οι οποίοι έκαναν την κολονοσκόπηση, το self test, τη βιοψία. Βρέθηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου και γίνονται οι χειρουργικές πράξεις. Και ξεκινάνε σε λίγες εβδομάδες και τα καρδιαγγειακά που αφορούν 5,5 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 30 – 70 ετών».

Αναφορικά με τα απογευματινά χειρουργεία είπε ότι «αφορούν 37.000 ανθρώπους. Μιλάμε για χειρουργεία που δεν αφορούν επείγουσες καταστάσεις. Μιλάμε για τα λεγόμενα ψυχρά χειρουργεία, δηλαδή τα πιο πολλά αφορούν επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για καταρράκτη, αρθροπλαστική ισχίου, γόνατος, επεμβάσεις δηλαδή οι οποίες έχουν αναμονή ούτως ή άλλως διαχρονικά.Κανένας δικαιούχος των προγραμμάτων πρόληψης που γίνονται με το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα, σε όλα αυτά τα προγράμματα που έχουμε στην ομπρέλα του προλαμβάνειν, είτε είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ».

Τέλος, η υφυπουργός έκανε γνωστό ότι «τις επόμενες εβδομάδες μέσα στον μήνα ξεκινάει το πρόγραμμα για τα καρδιαγγειακά και εκεί έχουμε κάτι καινούργιο σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Εκτός από τους ελέγχους, τους αιματολογικά και την εξέταση από τον γιατρό, εφόσον ο πολίτης βρεθεί να έχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα αυξημένο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, θα έχουμε δέκα κέντρα αναφοράς, πανεπιστημιακές καρδιολογικής κλινικές σε όλη τη χώρα, που αν ένας πολίτης για παράδειγμα, κινδυνεύει με έμφραγμα ή βρεθεί να έχει απόφραξη στις αρτηρίες ή χρειάζεται αγγειοπλαστική οτιδήποτε. Θα προωθούνται αμέσως οι άνθρωποι και θα βρίσκουν τη λύση και την υγειά τους on the way, μέχρι το τέλος».