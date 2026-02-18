Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα play off πρόκρισης στους «16» του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (18/2).

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στη League Phase με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 2-0 και αν καταφέρουν κάτι τέτοιο και τώρα, θα έχουν κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «16».

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΑΟ Μυκόνου Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Γιανίκ Σίνερ Ντόχα (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας – Λας Πάλμας CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League