Απόψε στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Το σόι σου», το χαμπέικο έχει μετατραπεί σε κλινική και ο Σάββας σπεύδει προς διάσωση…

Τι θα δούμε απόψε:

Μία ίωση αρχίζει και ρίχνει τους Χαμπέους τον έναν πίσω από τον άλλον. Προκειμένου να περιορίσουν την μετάδοση και πάνω στον πανικό τους, αποφασίζουν όλοι όσοι αρρώστησαν να μαζευτούν σε ένα σπίτι, το πατρικό τους. Βέβαια, με δεδομένο πως οι ασθενείς είναι ο Χαμπέας, ο Μιχάλης, η Λυδία, ο Διονύσης και η Μπέλα, αυτή η συγκατοίκηση μόνο ομαλή δεν προβλέπεται! Κι ενώ όλοι έχουν τον πόνο τους, έχουν και το κήρυγμα του Σάββα ότι δεν προσέχουν τους εαυτούς τους! Το ερώτημα, βέβαια, που ταλανίζει τους περισσότερους είναι ένα: ποιος στο καλό τους κόλλησε;

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ