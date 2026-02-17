Η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφει σε έναν ρόλο γεμάτο σκοτάδι και μυστήριο, φέρνοντας στη μικρή οθόνη την εμβληματική ηρωίδα των βιβλίων της Πατρίσια Κορνουέλ. Το Prime Video παρουσιάζει το πρώτο καθηλωτικό δείγμα από τη νέα σειρά θρίλερ Scarpetta, μια μεταφορά των παγκόσμιων best seller που έχουν ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια αντίτυπα.

Στον ρόλο της ιδιοφυούς ιατροδικαστή Δρ. Κέι Σκαρπέτα, η Κίντμαν υπόσχεται μια ερμηνεία γεμάτη ένταση, βάθος και ανατριχιαστική αγωνία.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, η σειρά των 8 επεισοδίων εκτυλίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους: από τα πρώτα βήματα της Σκαρπέτα ως επικεφαλής ιατροδικαστή στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα. Το τρέιλερ μας δείχνει τη Σκαρπέτα να επιστρέφει στην πατρίδα της, να αναλαμβάνει ξανά τη θέση της και να ερευνά μια φρικτή δολοφονία που μοιάζει τρομακτικά με την υπόθεση που την έκανε διάσημη.

«Επέστρεψα σε αυτή τη δουλειά επειδή δεν μου άρεσε ο τρόπος που άφησα τα πράγματα την τελευταία φορά», λέει η Σκαρπέτα στο τρέιλερ. «Αυτή η υπόθεση και η πρώτη μου υπόθεση έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία για να μην είναι συνδεδεμένες».

Το καστ δεν σταματά εδώ: μαζί με τη Kidman, στη σειρά πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis, ενώ η Liz Sarnoff (Lost, Barry) υπογράφει ως showrunner, προσφέροντας την εμπειρία της σε ένα πολυεπίπεδο, ψυχολογικό θρίλερ.

Η υπόθεση εστιάζει στην ιατροδικαστή που γίνεται η φωνή των θυμάτων, ξεσκεπάζει έναν κατά συρροή δολοφόνο και επανεξετάζει την υπόθεση που την καθιέρωσε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Παράλληλα, η σειρά αναδεικνύει τις ψυχολογικές πολυπλοκότητες τόσο των δραστών όσο και των ερευνητών, εμβαθύνοντας στις προσωπικές και επαγγελματικές συγκρούσεις της Σκαρπέτα.

Με ένα τρέιλερ που δίνει γεύση από σκοτεινές υποθέσεις, έντονες σχέσεις και αδιάκοπη αγωνία, η σειρά Scarpetta δείχνει να είναι το θρίλερ της χρονιάς για τους λάτρεις του είδους.