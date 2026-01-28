Ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (28/1).

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην 24η θέση και θέλουν να παραμείνουν τουλάχιστον εκεί ώστε να βρεθούν στα πλέι οφ για να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους «16». Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να νικήσουν τους Ολλανδούς, αν και υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραμείνουν εντός 24άδας και με ισοπαλία, με τους γηπεδούχους να έχουν επίσης κάποιες ελπίδες, άρα δεν θα είναι αδιάφοροι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports Prime Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Eurocup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός CEV Cup βόλεϊ

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Ουλμ Eurocup

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σαραγόσα FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονακό – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός UEFA Champions League