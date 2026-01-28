Ο Αντώνης αποχώρησε χθες, 27 Ιανουαρίου, από το MasterChef, ωστόσο δεν πτοείται και κρατάει μόνο τα καλά.

Το πιάτο που παρουσίασε στους κριτές είχε σοβαρά τεχνικά προβλήματα καθώς η πατάτα είχε ταυτόχρονα καμένα και ωμά σημεία, κάτι που στάθηκε καθοριστικό. Ο ίδιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής αποδεχόμενος το αποτέλεσμα ως δίκαιο.

«Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία. Γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους και με κάποιους από αυτούς θα είμαι φίλος. Είναι το θετικότερο που μπορώ να πάρω. Δεν μασάμε μία! Έμαθα και ο σκοπός είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση μας σε φως», είπε ο Αντώνης μετά την αποχώρησή του.