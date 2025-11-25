Καταιγιστικές είναι, απόψε στις 21:00, οι εξελίξεις στη σειρά του ANT1, «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Τρίτη 25 Νοεμβρίου – Επεισόδιο 39

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο. Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Στην Θεσσαλονίκη καταφθάνει ο αστυνόμος Κομνηνός για να αποτρέψει τον Πέτρο από τα σχέδιά του και να τον πείσει ότι κινδυνεύει. Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον… Ο Χρόνης αποκαλύπτει αλήθειες στον Πέτρο, προειδοποιώντας τον ότι η επιστροφή του στην Αθήνα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να βάλει την Αλίκη σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Δείτε το trailer

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου